环球时报：美舰过台湾海峡 或被大陆夹“三明治”

原标题：社评：美驱逐舰过台海是在搞心理游戏

美国两艘驱逐舰昨天通过台湾海峡，这被普遍认为是美方针对中美关系及台海问题展示姿态的一个行动。目前因贸易战中美关系整体趋紧，台海方向因蔡英文当局不断挑衅风险在增加，这个时候美国在西太平洋地区的舰队又出来表演了。

上个月，五角大楼就通过媒体放风，表示美国军舰要过台湾海峡。当时舆论就猜：是航母过还是一般舰种过，以及挑什么样的日子过，是简单通过还是行进在台海时再搞出些什么动作来。现在看来，美国军舰这一次的通过选择了相对低调的方式，即它选择了周末的普通日子，过的不是航母而是驱逐舰，通过的过程中没有搞演习等敏感活动，美国军方也没有就此公开发正式通告，等等。

由于台湾海峡中间的很大一片水域是公海，属于国际水上通道，美国军舰如果就是老老实实地无害通过，北京也不好说什么。

然而在大多数情况下，美国军舰通过台湾海峡都是在释放政治信号，区别仅仅在于这些信号的强度。这一次华盛顿没怎么吱声，但是台湾那边从“总统府”到“国防部”一个声明接一个声明，民进党当局显然从美方的这一姿态展示中受到了些许鼓舞。国际上的很多报道则把美舰过台海与中美贸易战导致的两国关系紧张联系了起来，分析界很关心这种紧张是否会向更多领域扩散。

我们认为，大陆方面需要保持战略上的坦然和从容，按照既定的台海问题方略应对美方的姿态展示，多把美方的每一个行动对照国际法和我方实际利益，少受台湾当局和岛内舆论及西方舆论的牵制，对美方每一个动作做出准确的评估和回应。

这次两艘美国驱逐舰以“安静”的方式通过，但它同时刺激了一些想象力，就是美国军舰今后有可能不那么安静地通过台海，它可以派更大的军舰通过，边过边搞训练和演习，甚至与台军开展某种形式的协同，美方要把这些想象力变成对大陆的威慑，增加北京的压力感。

我们恰恰不能吃华盛顿的这一套。大陆要做的是让美国的这种心理战术对我们没用。大陆的实力今非昔比，我们的自信同样今非昔比。由于我们有能力反制美方在台海地区的任何挑衅，我们用不着想象这些挑衅的可能到来而惶恐。

可以想见，大陆的实力也为我们未来有可能的行动提供了潜力。比如，解放军战机绕台飞行贴近台湾岛的距离是可以调整的，所谓台海中线是可以破掉的，大陆军机甚至可以在必要时飞越台湾岛。另外美国军舰过海峡时可以自由通过，也可以被大陆军舰搞成“三明治”那样通过。这些也都会成为台美方面的想象。

中美博弈复杂而微妙，只要中国是有力量的，手段足够多，就不愁在管控台海局势中没有主动性。一方面，中方不会主动朝中美关系紧张迈第一步，与此同时台湾问题排在中国对外宣誓的核心利益之首，中国的力量成长对台海问题是有所倾斜的，这里恰恰是华盛顿开展介入风险最大的地区，想必美方对此也很了解。

最后让我们把思绪拉回到当前的状态。美国两艘驱逐舰在7日通过了台海，没惹什么事，但在岛内留下了一堆言语泡沫，只是台当局应当知道，那两艘军舰的背影做不成它们与大陆对抗展现自信的面具。

责任编辑：张玉