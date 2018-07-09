一图读懂：这一年北京全面从严治党向纵深推进

原标题：[一图读懂]这一年，北京全面从严治党向纵深推进！

来源：北京日报

撰文| 武红利

全面从严治党永远在路上。北京市坚持用政治建设统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

去年11月16日，市委召开全市领导干部警示教育大会，认真剖析北京农产品中央批发市场管委会党委因管党治党不力被改组的深刻教训，要求各级党组织针对12类问题开展对照检查，启动全面从严治党突出问题专项整治。市委书记蔡奇指出，农产品中央批发市场管委会党委发生的严重问题，教训极其深刻。这个案件犹如当头棒喝，再次警醒全市，全面从严治党永远在路上，管党治党必须从严从紧从实，必须以坚如磐石的决心常抓不懈。

一年来，全市纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持首善标准，忠实履行党章和宪法监察法赋予的职责，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，自觉把稳中求进的要求贯彻到纪检监察工作的全过程和各方面，聚焦主责主业，以深化改革为动力、以强化监督为基础、以队伍建设为根本，规范工作流程、深化制度建设、提升工作效能，推动全面从严治党向纵深发展。

责任编辑：张申