泰媒披露泰国普吉沉船赔偿方案:遇难者每人20万元

原标题：泰国普吉游船倾覆事故 泰媒披露泰国旅游局赔偿方案

[环球网报道 记者 李慧玲]泰国旅游局方面9日对两艘载有中国游客的游船在泰倾覆事故公布相关赔偿方案。据泰国《民族报》7月9日报道，泰国旅游局旅游和体育部常务秘书长蓬帕努•萨维吞当天表示，泰国旅游局将支付6396万泰铢（约合人民币1277.67万元）用于事故赔偿。

泰国《民族报》报道截图

蓬帕努•萨维吞（Pongpanu Sawetrun，音译）称，旅游局已经有相关基金，用于对意外事故中的外国游客进行赔偿，赔偿款项将在两天内支付。《民族报》称，萨维吞是在同基金管理者会面后，并且基金管理者同意该赔偿的情况下，将此事告知的记者。

据《民族报》报道，萨维吞表示，56名遇难者（注：《民族报》报道数字）每人赔偿100万泰铢（约合人民币20万元），10名伤者每人赔偿50万泰铢（约合人民币10万元）医疗费用援助。这些医疗费用中，包含那些补偿给医院方面的，因政府和私人机构未支付而产生的费用。另外，相关74名幸存者每人除赔偿2万泰铢（约合人民币4000元）外，因旅行被破坏，幸存者每人另外还将获得2万泰铢的补偿，这项支出共计296万泰铢。

他还表示，泰国旅游局还将与保险业务监督委员会协调，以确保保险公司向受害者支付赔偿。他说，旅游公司和游船公司方面也为游客购买了保险单。

不过，根据中国媒体与泰国官方确认的消息，截至记者发稿时，事故已造成42人遇难，其中41人为中国公民。中国外交部发言人华春莹在9日的记者会上证实，经过多方核实，两船游客中一共有127名中国公民，其中有5人没有登船。所以实际登船人数应该是122人。其中75人已经获救，41人不幸遇难。另外还有6人失联。

责任编辑：张玉