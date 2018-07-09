卸任中国大唐集团公司副总后 李小琳有了新头衔

原标题：李小琳的新头衔

卸任中国大唐集团公司副总经理、党组成员的李小琳，最近再有任务。

7月8日上午，《百年巨匠——梁思成》开机仪式在四川省宜宾市李庄古镇举行，李小琳以《百年巨匠》总策划的身份出席并致辞。

右四为李小琳

原文化部部长、《百年巨匠》总顾问蔡武，中宣部原副部长、《百年巨匠》总顾问龚心瀚，中国艺术研究院院长、中国非物质文化遗产保护中心主任、《百年巨匠》出品人连辑等出席开机仪式。

《百年巨匠》由中国文学艺术界联合会、中央广播电视总台、中国艺术研究院、中央新闻纪录电影制片厂（集团）等单位联合摄制。第一季分为美术篇、书法篇、京剧篇、话剧篇、音乐篇、文学篇，共110集，已经拍摄完成并陆续在国内外60余家电视台播出。

第二季由建筑篇拉开帷幕，将聚焦詹天佑、茅以升、梁思成、杨廷宝4位近现代中国建筑工程领域的开创者和奠基人。

开机为何选择在李庄举办？总策划李小琳表示，不仅是因为素有“万里长江第一古镇”之称的李庄人文景观荟萃，还因为梁思成而被誉为“中国建筑科学的摇篮”。抗日战争时期，作为大后方的文化中心之一，李庄汇集了国立同济大学、金陵大学、中央研究院、中央博物院、中国营造学社等高等学府和科研院所，续写了中国文化科学研究在国难时期艰难而又辉煌的篇章。

李小琳在致辞中表示：一代建筑大师梁思成在民族存亡之际，在极其艰苦的环境下，他同中国营造学社的同仁们在这一待就是6年，“青灯黄卷苦读，热血挚情坚韧”。黑暗之中，他们满怀光明的希望，创作了具有划时代意义的《中国建筑史》，这也掀开了中国现代建筑科学研究的序幕，让中国建筑在国际上闪耀着灿烂的光辉。《百年巨匠——梁思成》开机，不仅是对建筑科学、艺术的膜拜，更是对文化、精神的瞻仰；不仅是要坚持传承，坚持创新，更要弘扬优秀文化的光辉，使得百年巨匠、民族之魂、中华之星，在历史的长河中，闪耀着生命之火，在新时代，在伟大复兴进程中，散发出更加璀璨的光芒！

右五为李小琳

《百年巨匠——梁思成》是建筑篇的重要组成部分，该片以影像人物传记的叙事结构，多角度展现中国建筑史研究泰斗梁思成的人生历程和学术造诣，坚持原貌、原作、原物、原址的创作原则，用亲友、同事、学生、当事人、见证者的口述历史及相关珍贵素材，还原一个有血有肉、生动鲜活的巨匠梁思成。

今年5月，李小琳告别大唐集团。在此之前，她以丝路规划研究中心常务副理事长的身份出席多个活动。

责任编辑：余鹏飞