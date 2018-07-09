美国官员称“中国把朝鲜拉回强硬立场” 中方回应

原标题：美国官员称“中国把朝鲜拉回强硬立场” 外交部回应

[环球网综合报道]2018年7月9日外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者问道，上周美朝在平壤举行了高级别会谈。美国国务卿蓬佩奥离开平壤后，朝鲜官方媒体发表强硬评论，批评美方态度和立场。美国内不少政界人士认为，朝鲜立场的改变与中国有关。美国参议员林赛·格雷厄姆称，无疑是中国把朝鲜拉回强硬的立场。中方对此有何回应？

华春莹回应称，我们注意到蓬佩奥国务卿访问朝鲜之后，双方的表态似乎有一些温差。中方一直强调，我们希望朝美双方加强对话协商，落实好朝美领导人新加坡会晤达成的共识和成果，推动半岛无核化和政治解决进程沿着正确的方向走下去，并不断取得进展。你提到美国国内有人把此次美朝高级别会谈之后双方表态的不一致与中方在半岛问题上的作用联系在一起，这完全没有任何道理。中方在半岛问题上的态度是一贯和明确的。我们将继续为实现半岛无核化和本地区长治久安发挥积极作用，做出建设性贡献。

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