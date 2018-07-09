广东游客5名亲友身亡 当面请泰总理弄清事故原因

原标题：广东游客五名亲友死亡，当面请求泰国总理巴育弄清事故原因

7月5日，载有127名中国游客的两艘游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆。9日上午，泰国总理巴育来到搜救中心视察督导搜救工作，召开发布会通报最新进展。据泰国官方确认：截止9日12：00，翻沉事故导致中国游客41人遇难，11人失联；失联人员中，已有5人确认生还，正在确认所在地，6人仍未确认消息（包括目前已知仍未完成遗体打捞的1人）。

9日当地时间14：40左右，泰国总理巴育与中国驻泰国大使馆工作人员一同来到泰国普吉岛行政医院看望慰问事故伤者。在广东游客黄雄（化名）的病房里，总理巴育关切地询问他是否有家人在事故中遇难。黄雄说话声音很小，答道：“姐姐和朋友……”病床上的黄雄请求泰国总理巴育：希望一定要弄清楚事故原因，并且追责！

黄雄是和姐姐还有四名同学一起自由行来到普吉岛，目前只有他一人幸存下来。在此前的采访中，黄雄回忆说：船舱开始进水的时候，大家都很害怕，但船员们还是没有让他们出去，等船身已经倾斜很严重了才拼命地让乘客离开船舱。7日，中国驻泰国大使吕健来探访他时，黄雄也曾伤心地告诉吕健：现在唯一的心愿，是带姐姐的遗体回国，然后弄清楚事故原因。

8日，中国驻泰国大使吕健表示：泰国警方及有关部门已经对普吉游船翻沉事故正式立案调查，中方也将参与相关调查。

责任编辑：余鹏飞