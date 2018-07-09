新京报评超级大班塞99名学生： 再挤不能挤孩子

原标题：超级大班“塞”99名学生：再挤不能“挤孩子”| 新京报快评

强调义务教育阶段省级统筹，同时加大贫困地区中央财政转移支付力度，才能彻底化解大班额问题，让每个孩子享有公平而有质量的教育。

▲2010年，湖北某地的小学，近百名学生在上课。图片来源：视觉中国

文|熊丙奇

教室里挤着99名学生；开学一个月了老师连名字都记不全；由于教室不足，教育局腾出办公楼当学校——湖南新化“超级大班”挤爆中小学的一则新闻报道引发关注。

当地教育局提供的数据显示，目前，新化县共有义务教育阶段学生16万多人。特别是近年来，学生一直以每年近8000人的速度迅猛增长。与此相对的，新化县城区近40年来，只新建了一所思源学校，之后就再没有新建中小学。该县一校长介绍：“2010年，该校300余名学生。而现在该校的在校生人数达到了5808人，7年间激增了14倍。”

其实，这现象并非新化所独有：近年来，乡村学生选择进城读书，而城镇学校容量有限，于是不断增加班额，一些地方的“超级大班”也随之产生。

而这，显然与国家的政策要求差距不小。根据国务院印发的《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（下文简称《意见》），到2018年基本消除66人以上超大班额，到2020年基本消除56人以上大班额。

要化解大班额问题，思路无非有二：一是增加城市学位供给，建设新学校或者扩建原来的学校；二是办好乡村学校，引导学生选择留在乡村学校学习。而这两者从根本上说，都需要政府加大投入。

虽然明知当地乡村学生涌入城区，可涉事地方政府却不增加城区学校学位供给，只是一味往原来学校“加塞”，这其实和义务教育经费保障机制有关。

具体而言，我国对义务教育的经费保障，主要以县乡财政为主。虽然近年来我国由省级财政和中央财政承担生均公共经费，降低了县级财政的义务教育经费投入比重，但由于义务教育教师的薪酬是由县级财政保障，所以经费的“大头”还是由县级财政承担。

据当地教育部门负责人介绍，新化城区中小学校每增加一个学位，需要政府一次性投入5万元，这不包括每年4000元的运转经费。而新化县2017年全年地方财政收入12.8亿元，其中地方财政预算收入仅7.9亿元。如果城区每年增加2000个学位，政府在硬件、师资、运转等方面的投入，每年需追加投入两亿元，令这个国家级贫困县不堪负重。

为此，从推进义务教育均衡出发，应该强调省级财政对义务教育经费的统筹。具体而言，应由省级财政统筹省域内的教育资源配置，这才能有效缩小城乡差距、地区差距和校际差距。在省级统筹基础上，对贫困地区再进一步加大中央财政转移支付力度，才能彻底化解城镇地区的大班额问题，让每个孩子享有公平而有质量的教育。

责任编辑：余鹏飞