教育部清理1453个科研项目 被撤项目还将追回经费

原标题：教育部放大招！清理1453个科研项目，完整名单…

导读

7月7日，教育部社科司官网发布“通知”称，将对研究超期未完成的1453个项目进行集中清理。不仅追回已拨经费，还要追究责任，相关责任人三年内不得再报。

7月7日，教育部社科司官网发布消息《教育部社科司关于清理教育部人文社会科学研究一般项目的通知》，清理的范围是：

2013年社科司批准立项的所有未结项、申请结项未通过或经批准延期后到期仍未结项的规划基金项目、青年基金项目、自筹经费项目。

教育部官网截图

根据《项目管理办法》规定，教育部人文社科研究项目自批准之日起，研究周期一般为3年，特殊情况可申请延期1-2年。

被撤销项目将追回经费，责任人3年不得申报

通知规定，上述各类项目须在2018年9月30日前申请结项，并提交终结报告书及有关结项材料。

若有项目确因特殊原因需要延期的，项目责任人须提出延期申请，详细说明延期理由及课题的研究进展情况，经学校科研管理部门在线审核同意后，报教育部社科司在线审定，且延期时间最长不得超过1年，到期仍未完成者将予以撤项。

需要注意的是，凡被撤销的项目：

由项目责任人所在学校负责追回已拨付经费，由学校计划内财务账户原渠道返回教育部账户；

被撤销项目责任人3年内不得申报教育部人文社科研究各类项目。

至今未开展任何研究工作的项目，由依托学校追回已拨经费，并对违反规定滥用课题经费者追究责任。

用项目经费购置的图书、设备等属于国有资产，按规定全部上交依托学校。

教育部社科司提醒，将于年底公布本次项目清理情况。教育部人文社会科学研究项目实行信誉管理，项目完成情况将记入项目责任人信誉档案。

责任编辑：余鹏飞