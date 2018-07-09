栗战书点名的山西临汾造假窝案 真相堪比谍战剧

原标题：栗战书点名的造假窝案，堪比谍战剧

来源： 长安街知事

建立一个名为“兄弟”的微信群，许诺给作案者每人每月3000元好处费；为了不被拍到，作案者配备了口罩、帽子、头盔、手套等，还请人实施远程屏蔽技术；趁黑夜蹑手蹑脚地“潜入”市委，在办公楼顶动起手脚……

这不是谍战剧情节，而是发生在山西临汾的一起造假窝案。今天，它被全国人大常委会委员长栗战书点名批评。

上午，在十三届全国人大常委会第四次会议上，栗战书表示，个别地方环境质量监测弄虚作假，环境监测制度落实有差距。他举例说，山西省临汾市出现大气环境质量造假窝案，2017年4月至2018年4月，6个国控站点被人为干扰上百次，监测数据严重失真。

今年1月，临汾市大气污染防治行动指挥部发布重污染天气红色预警。

这是一场怎样的造假案？纵观案情后，长安街知事（微信ID：Capitalnews）可以用“案发突然”“真相愕然“处理决然”三个关键词概括之。

今年3月25日，一家环保技术公司监测到，位于临汾市市委的国控监测数据站点数据异常。次日，工作人员在查看现场监控时发现，有人潜入临汾市委监控区并更换了相关仪器。

公安部门介入调查后发现，3月18日至26日，临汾市6个国控站点密集被非运维人员人为干扰，少则一次两次，多则四到六次，导致监测数据的间歇性失真，并且失真速度快、幅度大。

4月11日，公安部门成立了专案组，随着调查的深入，这起造假窝案的背后推手“浮出水面”——临汾市环保局局长张文清。

环保局长造假环保数据，事实真相令人难以相信。

2016年底、2017年初，临汾发生“二氧化硫浓度破千”事件，引发全国关注。时任环保局长郭波被免职，张文清作为副局长，开始承担主要工作。

面对环保压力，张文清想到了投机取巧。2017年3月30日，他和临汾市环保局办公室负责人张烨坐动车去北京开会。路上张文清表示，附近地市的空气监测数据有些失真，并询问张烨“有没有类似办法让临汾数据也好看些”。

于是，派人干扰国控监测数据站点的“歪招”应声而出，这才有了本文开头处的“谍战场景”。

此次调查差点被张文清“压下去”——案发后，山西省环保厅曾向临汾市环保局通报，后者将此事定义为个人行为，直接作案者只被公安机关拘留10日，直到后来环保部介入，才真相大白。

原来那个“个人”，就是张文清。

具有讽刺意味的是，3月13日，张文清由临汾市环保局副局长升任局长。12天后，造假的事就被发现了，专案组成立第四天（4月15日），张文清投案自首，此时距离他“扶正”刚刚一个月。

“还没来得及给他祝贺，就被抓了。”临汾市一位官员说。

又过了一个月，5月30日，晋中市榆次区人民法院对涉案16人作出判决，其中张文清被判处有期徒刑两年，张烨被判处有期徒刑一年。

生态环境部环境监测司负责人对此表示，此案充分反映出一些地方和单位没有真正树立生态文明理念，严重违背中央相关要求，触犯法律“红线”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，今明两天的会议是临时加开的，也是十三届全国人大常委会履新以来首次加开常委会会议，主要议题就是“大气污染防治”。

全国人大常委会会议一般每两个月举行一次，通常在双月的下旬，会期大概一周左右。如果有特殊的需要，经委员长会议决定，可以临时召集常委会会议。

全国人大常委会主动加了两天“班”，专门聚焦大气污染防治，足见重视程度。

5月30日，第一批中央环保督察“回头看”正式启动。

大气质量无疑是环境保护工作中的重要一环。最近一段时间，随着第一批中央环保督察“回头看”的启动，全国多地都有官员因存在“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等形式主义、官僚主义问题而被免职的情况。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前就曾介绍，在宁夏回族自治区党委书记石泰峰作出专门批示后，灵武市委常委、常务副市长朱立峰因辖下一国家级自然保护区常年被侵占而受到撤销党内职务、行政撤职处分的处理。

此外，根据第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组的通报，截至6月25日晚，10省区共立案侦查208件，拘留235人；约谈1065人，问责1939人。

生态环境保护工作无疑是一项“功在当代、利在千秋”的长久性工作，只有抱着“功成不必在我”的心态，才能将工作做细做好。一旦官员心中出现了“唯政绩论”的心态，那么也就离犯错误不远了。

责任编辑：余鹏飞