中方是否将削减对印度抗癌药物的关税?外交部回应

原标题：外交部回应中方是否将削减对印度抗癌药物的关税
在今天的外交部例行记者会上，有记者问到是否会削减印度抗癌药的关税，外交部发言人华春莹这样回答。
问：中方将削减对印度抗癌药物的关税吗？
答：最近在中国有部热映的电影《我不是药神》，当中涉及印度抗癌药品问题。据我了解，中印双方医药贸易呈现持续增长之势，双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施。相信中印医药贸易合作扩大和深化，将进一步增进两国人民的健康福祉。
来源：外交部网站
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