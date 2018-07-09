原标题：（港澳台）“台湾民政府”被台检方认定为诈骗集团遭起诉

新华社台北7月9日电（记者陈君 查文晔）台湾桃园检方9日宣布，已侦结“台湾民政府”诈欺、洗钱案件，该组织不法获利逾7.7亿元（新台币，下同），系诈骗集团，首脑林志昇夫妇等6人遭起诉。

桃园检方表示，这6人涉嫌共同以“台湾民政府”名义长期诈欺、洗钱，检方侦查发现被告的诈术内容、取款名义、所得流向均意图为“自己不法所有”，本质上是诈骗集团。

检方指出，经过密集传讯数百人后，并比对查扣的账册、档案与外部金流后，初步查出共有315人遭诈骗受害，估计犯罪所得逾7.7亿元。被害人遍及岛内各地，若有被害人出面指诉，将持续依法究办。

检方查扣现金逾1.3亿元，同时查出林志昇拥有4笔土地、4笔建物等财产，并已向法院声请宣告没收、追征。

“台湾民政府”成立于2008年，其网站发布的“主张”声称：“日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权。”该组织身份认同上的严重错乱早为台湾社会所诟病。相关资料还显示，该组织并未在台当局登记，但多年来并未被取缔，在台湾各地还设有公开的“办事机构”。

今年5月11日，台湾桃园检方侦办“台湾民政府”诈欺、洗钱案件，声请羁押林志昇夫妇等被告。（完）

责任编辑：张玉