原标题：台湾糯米价格也跌了 创5年新低农民叫苦不迭

[环球网综合报道]台湾香蕉、火龙果等多种水果价格崩盘以后，糯米价格也崩了，甚至跌出了5年新低。正赶上台风“玛利亚”逼近台湾，农民们在各种危机隐患之下苦不堪言，更有台媒报道称，彰化县有农民甚至想要“弃种”。

据台湾“中时电子报”7月10日报道，连日暴雨导致收上来的糯米品质差，加上未来几天的台风影响收割，许多该收割的梗稻都来不及收割。

此外，由于今年糯米产量增加，有农民提前抢收糯米导致糯米整体品质下降，收购价因此暴跌。有农民苦不堪言，希望当局出手相助，但当局也无法收购如此多糯米。

台湾彰化县糯米丰收但售价走低（图片来源：台湾《联合报》）

彰化县埔盐乡为全台最大糯稻产区之一，另据台湾《自由时报》报道，今年糯米盛产，产量较往年增加约一成，农民们7月9日一早就积极抢割，未料埔盐乡农会却开出湿气谷每百台斤880元新台币（约合人民币192元）的收购价，而这一数字去年有1100元新台币（约240元人民币）。

报道称，粮商也采低价收购策略，让糯米价格创近5年新低，收购价格较去年跌两成，比梗稻还低，令农民满腹委屈，质疑农会遭盘商操弄。

目前市面粮商收购价跌到每百公斤900元（约合196人民币）左右。针对价格暴跌原因，台湾《联合报》援引农业人士提到，当局把糯米列入公粮收购后同时开放外国糯米进口，于是国内糯米价格经常失衡，有些农民甚至想弃守种糯米以免以后亏损更多。

近来台湾香蕉、凤梨、火龙果价格大跌，南部农产品价格更是直线下跌直，农民满腹苦水。《联合报》援引阿里港农业发展协会理事长杨金城指出，蔡当局看起来做了很多但“就是慢半拍”，领导人蔡英文和蔡办秘书长陈菊吃荔枝“根本没有帮助，那只是作秀而已”。

也有人建议当局务必落实产销预警制度，有农民直言，两岸关系如何对农民来说太遥远，他们要的就是农产品可以销售得出去，“日本核灾食品都要卖给我们了，我们的水果不能卖给日本吗？”

责任编辑：张玉