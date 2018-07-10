原标题：马英九被台当局起诉 马办回应：台风天忙着追杀

马英九涉“三中案”被起诉（图片来源：台湾“中时电子报”）

[环球网综合报道]台湾当局检查部门侦办“三中案”等案全案侦办结束，已经对马英九进行起诉。对此，马英九办公室发言人徐巧芯表示“不意外”，但当局在台风来袭时还忙着政治追杀，“不知民间疾苦的程度真是令人叹为观止”。

据台湾“联合新闻网”7月10日报道，超强台风“玛利亚”近日逼近台湾，令水果价格陆续狂跌、杀人焚尸案频发的台湾社会再添恐慌。就在此时，台北地方检察署7月10日表示，依涉犯“证券交易法之非常规交易、特别背信罪、刑法背信等罪”等嫌疑起诉马英九等6人。

马英九所涉案件名为“三中案”，其中的“三中”是指“三中”是指台湾“中影”、“中广”、“中视”。国民党此前遭检举，涉嫌贱卖旗下的这三个集团，但2014年台湾地区“最高法院”检察署特别侦查组以“查无不法事证”宣布全案侦结。

时隔3年，台当局“不当党产处理委员会”2017年8月公布“中影”案调查报告称，“中影”公司在2006年以每股新台币65元（约合人民币14元）出售股权，但当时的鉴价严重低估“中影”土地价值，台北地检署随即重启调查“三中案”。

马英九7月10日被起诉后，办公室发言人徐巧芯随后回应称，在民调声望直落、民怨四起的此刻，蔡当局试图利用起诉前领导人来转移执政不佳的焦点，“马维拉”（利用前任问题掩盖施政不力）操作手法始终如一。

她认为，台风来袭时还忙着政治追杀，不知民间疾苦的程度真是令人叹为观止。

徐巧芯说，蔡当局选在强台风来袭、北部县市都已宣布停班停课全力防台之际，拿陈年旧案罗织罪名起诉马英九，不是心虚害怕人民非议起诉的正当性，就是麻木不仁到极点。

她又批评蔡当局与人民的距离越来越远，就等着年底选举被民众唾弃。

列举台北地检署一系列操作问题后，徐巧芯还痛批当局一再对媒体泄漏理应不公开的侦查机密，不但以疲劳侦讯的手段对付马英九，还称他行使法律赋予的缄默权是不良示范，最后更以其“态度不佳、饰词狡辩”要求法院从重量刑。

她认为北检是只听想听的话，不讲话就说你“态度不佳”，为己辩护自证无罪就说是“饰词狡辩”？那检察官涉嫌泄露侦查机密被检举，但却毫不调查，这种办案态度是不是“不佳”呢？

责任编辑：张玉