甘肃人大农业与农村工作委员会副主任刘斌被查

原标题：（时政）甘肃省人大常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌接受纪律审查和监察调查
新华社兰州7月10日电（记者王博）记者10日从甘肃省纪委监委获悉，甘肃省人大常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。
刘斌曾长期在甘肃省扶贫开发办公室工作，任党组副书记、副主任（正厅级）；2013年4月任甘肃省政府副秘书长；2015年1月起任现职。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 普吉沉船关键点 泰国官方与旅行社吵翻
- 【 军事 】 出鞘：辽宁舰“娘家”为何轰然倒塌
- 【 财经 】 老龄化严重 辽宁坐不住了:生二孩有奖...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 《爸爸6》路透Jasper长高范丞丞带娃
- 【 科技 】 小米海外故事：梦想与现实
- 【 教育 】 江苏高考十年四改 大部分家长不满意
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有