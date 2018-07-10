甘肃人大农业与农村工作委员会副主任刘斌被查

原标题：（时政）甘肃省人大常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌接受纪律审查和监察调查

新华社兰州7月10日电（记者王博）记者10日从甘肃省纪委监委获悉，甘肃省人大常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。

刘斌曾长期在甘肃省扶贫开发办公室工作，任党组副书记、副主任（正厅级）；2013年4月任甘肃省政府副秘书长；2015年1月起任现职。（完）

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