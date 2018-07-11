关于“中美贸易战” 外交部这句话特地说了2次

原标题：华春莹回应美方发动贸易战 ：这是单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之战

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息：据报道，7月10日，美国贸易代表办公室公布对额外2000亿美元中国输美产品加征10%关税的清单。在7月11日外交部例行记者会上，有记者问及中方对此有何评论。

华春莹：今天上午商务部发言人已就此发表谈话，表明了中方的严正立场。我想再次强调，美方行为是典型的贸易霸凌主义。中方将作出必要反制，坚决维护自身正当合法权益。这是一场单边主义与多边主义，保护主义与自由贸易，强权与规则之战。中方将和国际社会一道，站在历史正确一边，共同维护多边贸易体制和规则。

另有记者问：我们注意到美国发动贸易战已经引发国际社会各方担忧。国际货币基金组织总裁拉加德指出，美国需要对给世界贸易体系造成的“关税之伤”承担后果。世界贸易组织总干事阿泽维多发出警告称，全球贸易体系正在开始动摇。美联储前主席格林斯潘认为，美国对外加征的关税，实际上是由美国国民在买单。英国央行行长卡尼指出，美国将成为全面贸易战的最大输家。中方对此有何评论？

华春莹：当今时代，各国经济不同程度融入全球产业链、价值链，彼此之间相互依存、兴衰相伴。立己达人方是正确选择。如果固守“零和博弈”的过时思维，任性挑起贸易战，不仅损害当事双方利益，也伤及全球产业链上的各方利益，不会有赢家。中国货物出口的40%，高科技产品出口的三分之二都是在华外资企业实现的。就像商务部发言人说过的，美方是在向全世界开火，也在向自己开火。你刚才提到的多位国际经济界权威人士的有关表态也充分表明，美方失去理性的行为十分危险，害人害己，不得人心。

我想再次强调，这是一场单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之战。国际社会应共同努力，坚决抵制单边主义，反对保护主义，维护多边贸易体制和自由贸易规则。这是作为负责任国家应有的担当和责任。

责任编辑：张迪