美媒称慈禧是中国女权先锋 中国的崛起全靠她

原标题：美媒称慈禧是中国女权先锋，挑战国人底线？

[文/观察者网 马雪]

“这位权倾天下的中国太后是女权主义者先锋？”7月10日，《纽约时报》发表了一篇如题文章。

慈禧，女权主义先锋？？是的，你没看错↓

《纽约时报》报道截图，作者是《纽约时报》北京分社社长裴若思（Jane Perlez）。

文章称，“铁腕”慈禧可与维多利亚女王比肩，修正主义者们正将慈禧视作女权主义者，至少在19世纪晚期的语境中——“那时中国女人的待遇也就比痰盂好一点点”。

在中国，强势的女人常被刻画成渴望权力的人，有时甚至是非理性的，并缺席于政府高层。而像希拉里和默克尔这样的政治女强人，当代中国没这号人物。

如果希拉里才能作为女权主义的代表，那顺着这个逻辑，找到慈禧也确实是题中之义了。（估计有人要问了，那武则天呢……）

文章写道，

“从1861年到1908年去世，把这个统治清朝近50年的女人，作为女权主义理想范式，是可以理解的。”

颐和园作为慈禧挪用巨额军费满足自我享乐的标志，文章却轻描淡写地写道，

“也许是为了那些摆脱压迫性限制，作为清王朝最后几十年实际统治者，慈禧太后重建了一个梦幻般的仙境——颐和园。”

作者念兹在兹地让我们在19世纪晚期中国的语境中重审慈禧，到底是谁该醒醒，看看当时的中国处于怎样的绝地？

不过，这样的慈禧还是被作者diss了一下，认为她未受过教育，从未为了个人自由而奋斗过，能否满足女权主义先锋的条件仍存在争议。

中国崛起也靠慈禧？？

将慈禧鼓吹成女权主义者先锋的，此文并非头一个。

2013年，英籍华人作家张戎写了一本名为《慈禧太后：启动现代中国的皇妃》（Empress Dowager Cixi： The Concubine Who Launched Modern China）的书，就试图为慈禧“正名”。

在张戎笔下，慈禧聪明、爱国、思想开明，具备一个“女权主义者的雏形”。虽然清朝的官僚系统充斥着狭隘的、厌恶女人的男性精英，但是她顶着压力，“带领原始的中国步入了现代”。

张戎得出结论称，慈禧是一位“杰出的女政治家”（amazing stateswoman），是一位“卓越”的人物，“过去百年受到了最不公平的对待”。

《慈禧太后：启动现代中国的皇妃》作者张戎

根据张戎的新书，慈禧手握重权，意志坚定，其治下的大部分现代化项目都应归功于她，只不过，在许多情况下，慈禧太后受到了一些人的阻挠，这些人有时是外国势力收买的爪牙。

张戎的这本书如此赞扬慈禧，一些历史学家感到难以深信。《纽约时报》介绍称，在香港的外国记者会发表演讲和回答问题时，张戎曾辩称自己的作品持论公允，同时也承认她“确实产生了对慈禧的同情”，“我觉得自己走进了慈禧的内心”。

《纽约时报》在2013年曾不止一次推荐张戎的新书，发表过《昏庸的慈禧也有开明进步的一面》、《中国的繁荣归功于慈禧太后？》等多篇文章。

在《纽约时报》的转述下，张戎甚至想将中国崛起归功于慈禧……

文章宣称，过去30年，中国的发展超过了印度和几乎所有的发展中国家。这一事实引发了一个难以回答且充满政治意味的问题，是谁为中国的改革开放奠定了基础？张戎给出的答案——是慈禧。

这样一本正经的胡说八道，是在挑战中国人底线？

中国游客给出不同答案

《纽约时报》还介绍，另一位中国学者张宏杰，以颇富同情的笔调写了一篇题为《女人慈禧》的文章，介绍了她的事业，并收录在一本名为《千年悖论》的文集中。

文章开篇是这么引入慈禧的：

“然而，正当中国几千年来首次因为文化碰撞而陷入空前的困难之时，却有一个女人，凭着自己超人的胆量和聪明，绕过重重阻碍，出现在历史的聚光灯下。”

《纽约时报》称，张宏杰强调，慈禧是吃了没受教育的亏，而且她在统治的最后阶段还为自己的错误做了补救。

“慈禧仍是个负面人物”，张宏杰认为，尽管他正面地刻画了慈禧，但没什么影响力。

裴若思的文章称，慈禧将维系清王朝放在第一位，就像一切为了家族的迈克尔·柯里昂（Michael Corleone）（电影《教父》主角，黑手党家族首领）。

阿尔·帕西诺饰演的克尔·柯里昂

“她有着最无情、最精明的政治头脑，就像一个黑帮老大。”2002年来到北京的美国作家、历史学家章志劢（Jeremiah Jenne）在接受《纽约时报》采访时，这么形容。

章志劢正作为导游带着游客参看颐和园，他向外国游客讲解道，慈禧太后为了庆祝自己60岁生日，重建了颐和园。

游客游览颐和园 图源：纽约时报

《纽约时报》在颐和园采访了一些游客，询问对慈禧的看法。

一位姓叶的小学女教师表示，她并不同情慈禧：“她过着骄奢的生活，而与此同时，中国人民正饱受苦难……当你像中国那时那样落后，人们就会欺负你。”

《纽约时报》记者还叹息道，颐和园礼品店里都没有卖慈禧的画像，只有印着她书法的几件粉红色丝绸，作为挂饰售卖。

一位年轻的女售货员表示，“没人喜欢她，她在历史上很糟，谁会买关于慈禧的纪念品？”

不过，《纽约时报》还是“找”到了所谓能“理解”慈禧的人。

一位18岁的大一女学生受访称，“慈禧作为一名女性，不能像男人那样在政治上做决断。我认为应该把她视为一个真实的人。她有她的缺陷，我们应了解她所处的时代。”

美媒粉饰慈禧，为了啥？

美国作家斯特林·西格雷夫在（Sterling Seagrave）在1993年的传记作品《神秘的龙女：慈禧太后》（Dragon Lady： The Life and Legend of the Last Empress of China）中写道，在慈禧生命最后的十年，她试图通过使自己更平易近人来改善形象，尤其是对西方外交官。然而这份努力最终也没有成功，她无法摆脱这样的形象——和西方许多皇室成员一样，最能提起她兴致的，还是她的狗、园艺和考究的衣服。

《神秘的龙女：慈禧太后》

这种看法很可能受美国公使夫人萨拉·康格写的《北京信札：特别是关于慈禧太后和中国妇女》所影响。这本书对慈禧好评有加，书中描写了康格被招待的场景——慈禧邀请她们进餐、用茶、游船，赐予了厚赏，还亲自给夫人们戴上了珍珠戒指。

慈禧和外国公使夫人、贵妇合影。

可是，用这种说法为慈禧“洗白”合适吗？难道不是更折射出，慈禧对待国人和洋人的迥异态度？

慈禧在世的最后几年，她以“老佛爷”（old Buddha）著称。《纽约时报》称，一个相对友好的传记作家把这说成是一个“爱称”，而其他人则将之视为一个恰当的“蔑称”。因为慈禧几乎未受过教育，无法被其他女性效仿，并导致清王朝的分崩离析。

作为清朝晚期的实际统治者，慈禧当然是一个有功有过，值得研究的历史人物，但《纽约时报》硬要和女权扯起来，并鼓吹成一个“起源”式的人物，用意也是司马昭之心……

这种所谓的政治女精英才算女权主义代表，女权主义者们也不可能苟同吧。试问，慈禧的垂帘听政，对中国女性地位提高有所帮助吗？

而这番“重述”历史的潜台词，也在于对中国当代妇女解放事业的否定。

“妇女能顶半边天”，1949年新中国成立以后，中国妇女地位的变化有目共睹，作者不从各个角度做对比，仅拿一个并无代表性的女性说事？

观察者网去年报道过一组数据，大家可以参考下。

去年5月，微信号“郁闷头头”在“数据惊奇：强悍的中国娘们儿---碾压世界的中国妇女劳动数据”一文中提到，在美国国家劳工部网站2012年发布的“国际劳动力对比图表”中（用了2010年的数据，且之后没有发布过新的此类数据），中国妇女劳动参与率高达68%，这一数值远高于世界其他主要经济体（美国约59%，德国约52%，法国约51%，日本约48%，印度约29%）。

图源：美国国家劳工部网站（观察者网汉化）

虽然劳动参与率只能反映出女性地位的一小部分面貌，中国的妇女解放运动也任重道远，尤其是政治参与度有待提高。但要拿女权说事，还是关心下广大的中国妇女同胞吧，一两个所谓的政治女强人并不值得女权主义者们的小确幸，祭出慈禧就更扯了。

责任编辑：余鹏飞