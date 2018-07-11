成都天府广场“镇水神兽”移位引发暴雨?官方回应

原标题：成都市博物馆：暴雨与天府广场石犀移位有无关系尚缺科学论断

成都商报客户端7月11人消息，这几日，四川省内各地普降大雨，期间，一则标题为《把金沙遗址博物馆的犀牛搬还原》的市长信箱的留言，刷爆了成都人的朋友圈。

信中说，石犀是老祖宗流传下来镇水的神兽，希望政府能够将它搬回原地天府广场，这样大雨就可以终止了。

对这一流传，成都商报记者联系到了成都市文化广电新闻出版局（以下简称市文广新局），工作人员向记者证实了该留言的真实性。

但大雨和水患真的有关系吗？市文广新局回复称：石犀现作为重要展品陈列于成都博物馆展厅中，自2016年起一直没有离开过成都天府广场。目前，还缺乏确切的资料证明该石犀就是李冰镇水的神兽。另外，该石犀与水患有无直接关系，尚缺乏科学论断和事实依据。

成都市博物馆就石犀一事也进行了回复。

关于石犀事件的情况说明如下：

1、网上盛传的关于石犀的来信办理截图属实，系成都市文化广电新闻出版局通过成都市人民政府门户网站的市长信箱正常回复热心市民的内容。

2、针对来信人的问题，市文广新局回复的主要内容如下：

第一，2013年1月，石犀由成都文物考古研究院发掘出土，为配合2013年太阳节灯展，石犀在成都金沙遗址博物馆进行了为期20天的短期展览。2016年，成都文物考古研究院已将暂存成都金沙遗址博物馆的石犀移交给成都博物馆。石犀现作为重要展品陈列于成都博物馆展厅中，一直没有离开过成都天府广场。目前，我们还缺乏确切的资料证明该石犀就是李冰镇水的神兽。

第二，该石犀与水患有无直接关系，尚缺乏科学论断和事实依据。近段时间正是南方雨季之际，是空气中暖湿气流运动的结果，南方多个省份，尤其是四川盆地中西部、重庆西南部、甘肃东部、陕西中南部、河南西南部等地均有大雨或暴雨。1947年和1981年成都曾遭遇两次特大洪灾，造成巨大的人员财产损失。这两次特大洪灾爆发时，石犀仍尘封在天府广场地下。

来源：成都商报

责任编辑：余鹏飞