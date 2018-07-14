千亿央企新任董事长 25岁就在海外担重任(图)

原标题：千亿央企新任董事长，25岁就在海外担重任

来源：长安街知事

国资委昨日宣布，王彤宙调任中国有色矿业集团党委书记、董事长，并提名为总经理人选，不再担任中国节能环保集团党委副书记、总经理。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，此次是中国有色矿业集团首次成立集团层面的董事会，而王彤宙为首任董事长。

此前，这家资产总额1255.35亿元的央企，“一把手”是党委书记、总经理张克利，他出生于1958年1月，已满60岁。

工程师出身的掌舵人

“尽吾志而不至者，无悔矣。”这是王彤宙最喜欢的一句话。他出生于1965年12月，曾在中国建筑集团（原中建总公司）工作近20年，担任过中国建筑发展有限公司总经理等职位。

到中建的第一年，他主动要求被派往伊拉克，搞对外结算和索赔工作。“在伊拉克的一年时间，为我今后做企业管理、商务工作打下了很好的基础。”王彤宙这样评价那段日子。

由于第一次中东战争爆发，中国驻伊人员被迫撤回国内，王彤宙被委派作为撤退小组的组长，负责安排2600多人步行通过土耳其边境，再安排住宿、航班，将所有人安全带回国内。

当时我国一位国家领导人访问土耳其，特意到伊斯坦布尔机场停留了一个小时，王彤宙和他的同事在机场会客室汇报了撤离情况。

这个时候，他才25岁，刚大学毕业两年多。

1991年底，王彤宙接手了中建海南开发公司。“当时海南刚建省，经济波动比较大。企业经营状况不太好。整个公司一直很困惑，公司究竟应该干什么。而我去的第一件事就是先要搞清楚，公司到底该干什么。”

他敏锐地发现公司必须尽快离开房地产泡沫经济的漩涡，并果断决策把公司经营方向从房地产转到承包工程上来。到1993年上半年，公司的经营项目基本都找到了合作伙伴或下家，风险被成功化解了。

1997年，王彤宙被评为“海南省十大杰出青年”。当时，他仍住在一个不足20平方米的小房间里。

2009年，他首次离开中建，出任中国水电建设集团路桥工程有限公司董事长；2012年，又调往刚重组成立的中国节能环保集团，出任董事、党委常委，总经理。

国企改革的牛鼻子

昨日，中国有色矿业集团董事会除了任命董事长外，还聘任了马力、张元荣、夏策明三位外部董事，他们都有丰富的央企管理经验。

长安街知事（ID：Capitalnews）注意到，央企在集团层面建立规范董事会，增强董事会决策能力和整体功能，正是本轮国企改革的重要一环，这在去年就定下了。

2017年4月，国办印发《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》提出，到2017年，国有企业公司制改革基本完成；到2020年，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会。

被称为国企改革“牛鼻子”的董事会建设，一项核心的任务就是要保证外部董事占多数，这样才能从制度上加强对内部人的控制，一定程度上避免权力寻租和利益输送现象。而这些问题此前曾深深困扰中国有色矿业集团。

2017年6月23日，国家审计署发布对中国有色矿业集团有限公司2015年度财务收支审计结果。

审计显示，中国有色矿业集团及其下属的多个子公司，在财务管理、贯彻落实国家政策、企业重大决策和内部管理方面，都存在许多问题，存在国有资产流失的风险和隐患。

其中，公告提到中国十五冶金建设集团等3家企业，在企业重大决策和内部管理方面存在巨大问题，2007年至2014年，102个项目存在应招标未招标、以邀请招标替代公开招标以及违规转包等问题，涉及金额10.86亿元。

2017年8月，中国十五冶金建设集团原党委副书记、董事长、总经理马文洲被“双开”。

今年6月，马文洲因涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权，被提起公诉。

3月29日，国资委副秘书长彭华岗在2018年全国企业管理创新大会上表示：“今年中央企业将在去年全面完成公司改制的基础上，推动中央企业集团层面全力建立规范董事会。”

深化国企改革，推动现代企业制度建设，不仅是激发国企活力的抓手，更是加强国有资产管理的必要举措。

责任编辑：吴金明