中国培养一流科学家不太成功？96岁杨振宁连发3问

原标题：96岁杨振宁为何连发三问？

14日，清华大学物理系“基科班20年·学堂班10年庆典活动暨拔尖人才培养论坛”举行，96岁的杨振宁作为清华物理系的“老朋友” 对“培养一流的科学家不太成功”的情况，提出三个问题。

杨振宁三问一流科学家培养

在“基科班20年·学堂班10年庆典活动现场，杨振宁表示，自己很高兴参加这个活动，“方才朱邦芬院士很详细的介绍了这些年来毕业生们可喜的成就，这是大家非常高兴的、非常值得骄傲的事情。”杨振宁说，有一点值得关注，就是创建（培养）一流科学家不太成功。

“对于创建一流科学家不太成功这件事，是值得讨论的。是不是有这个现象？有没有可以改进的地方？到底重要不重要，值不值得去研究？这三个题目相关的是值得大家讨论的。”杨振宁表示。

近些年来，国家对基础科学的重视逐渐加强。为回应“钱学森之问”，2009年国家推出“基础学科拔尖学生培养试验计划”（简称“拔尖计划”），旨在培养中国的学术大师。清华的学堂物理班也是“拔尖计划”的一部分。

今年6月，教育部高教司司长吴岩透露，“拔尖计划2.0”呼之欲出。在基础学科拔尖学生培养计划中，于此前相比，去掉“试验”二字。吴岩此前曾表示，“10年的试验计划可以叫做‘探路者’，现在我们不用再‘试验’了，我们开始有经验、有底气继续做2.0版”。

清华基科班毕业多人在一流机构任教

清华大学物理系基础科学班自1998年创建。据清华大学数理大类熟悉教授、清华学堂物理班首席教授朱邦芬介绍，基科班是为物理学、数学等基础学科培养富有创新意识和国际竞争能力的拔尖人才；为对数理基础要求较高的其他学科培养具有良好理科素养的新型人才。

在课程设置方面，基科班重视数学物理基础，课程设置中包括18门物理和数学主干课，其中9门物理课、9门数学课。

师资方面聘请优秀教师授课。诺贝尔奖获得者杨振宁在2004年秋季学期，为物理系大一新生140多人上《普通物理》。据清华大学物理系副系主任阮东回忆，杨振宁每周一次给学生答疑，自己出考卷、巡考。

基科班早期毕业学生培养已有不少脱颖而出，朱邦芬举了一个例子，基科9班55人中有17人在一流机构任教，包括斯坦福大学、香港大学等高校。

学堂物理班是2009年9月正式实施的，其背景是破解“钱学森之问”的困境，时代需要拔尖人才；社会对高教界，特别是清华北大培养人才质量不满。

据了解，设立学堂物理班旨在培养具有国际一流水平的物理学家，并带动全校基础科学人才以及其他拔尖创新人才培养质量的进一步提高。

从2009年9月学堂物理班开办至今，已毕业7届154位同学，全部在国内外一流大学深造，其中在国际顶尖大学的占比很大。

责任编辑：张迪