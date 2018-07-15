原标题：台湾小学生称“我来自中国台湾省” 台下掌声雷动！

芒果TV视频截图

海外网7月15日电 台湾小学生林子咏，在小学三年级时转学到厦门读书，日前在参加大陆电视节目时，感谢同学的陪伴让她适应在中国大陆的生活，之后演唱《童年》来纪念与同学们一起求学的经历。

林子咏在介绍自己时，向台下大声说道：“三年级的时候，我从台湾省，转来厦门念书。”台下同学们掌声雷动，表现出对她的友好和鼓励。

大陆网友纷纷留言点赞，“这个台湾省！很棒了”“台湾省，说的非常好”“给台湾省来的小妹妹点赞”“台湾来的小朋友，要不要戴红领巾”。岛内网友也感慨，“‘日月潭是我国台湾省最大的一个湖。它在台中附近的高山上。那里群山环绕，树木茂盛，周围有许多名胜古迹。’这是每个大陆小学生都会背诵的课文啊！”还有留言直接说出了“九二共识”。

“台湾人是大陆人的同胞”

和林子咏有相同看法的岛内小学生比比皆是，一位名叫程艾葳的台湾女生此前分享过一段视频。视频中，她向台湾介绍大陆小学课本中如何描述台湾。她说，大陆是这么教育孩子的：台湾是祖国的宝岛，台湾人是大陆人的同胞。她表示，“他们（大陆）对台湾非常友善，台湾人不应该乱骂大陆人。”

相比较而言，自蔡英文当局上台以来，一面大讲“善意”，一面大搞“去中国化”，掩盖两岸同文同种的事实，这种“嘴炮”善意不仅虚假，甚至卑劣。台当局的如意算盘是，以所谓“天然独”冲撞两岸关系，但注定不会得逞。

“天然独”遭现实打脸

对于“天然独”说法，洪秀柱就曾直言，台湾青年不是“天然独”，而是受到教育产生的“人造独”。

从蔡英文执政百日起，年轻人对蔡英文支持度的民调数据便一直呈下滑趋势，今年蔡英文执政满两周年，各项民调对她的不满意度都已过半，其中20岁至29岁的年轻人最不满。“天然独”明显是个假命题，是意识形态的捆绑。

新党青年成员，1987年出生的王炳忠此前就表示，不是“天然独”，应是“人工独”，就如食品中有塑化剂，不是天然粮食，但吃久了之后会一点一滴伤身体。（海外网 朱箫）

责任编辑：霍宇昂