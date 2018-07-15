原标题：上海吴淞口附近水域一船沉没，3人获救10人失踪
上海海上搜救中心15日0138时接报，“顺强2”轮与“永安轮”在吴淞口64号灯浮附近水域发生碰撞。“顺强2”轮沉没，船上13人落水，3人获救，10人失踪。
接报后，中心协调上海海事局“海巡01014”等10艘海巡艇前往搜救，联系2艘拖轮、2艘打捞船前往现场，播发航行警告，推测落水人员漂流轨迹，协调东海救助局、上海海警、中国海警局东海分局、上海渔政等单位派力量参与搜救。
0523时，救助直升机B7361起飞前往现场搜救，0820时降落。0530时，沉船现场已设置AIS虚拟航标。0930时，航标船“海巡167”轮离外高桥码头前往沉船水域设置沉船标。0955时，东海救助局潜水员抵现场，进行水下探摸。
截至目前，暂未发现10名失踪船员，现场通航有序，10艘海巡艇、1艘专业救助船、2艘海警船、2艘拖轮、2艘打捞船继续开展搜寻，吴淞VTS中心继续加强信息广播，提醒过往船舶注意搜寻失踪人员。
据了解，“顺强2”轮船上13人，载卷钢3000吨，由南京至广州。
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