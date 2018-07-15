甘肃武威原书记火荣贵落马 与其共事多年的他调离

原标题：武威官场，再有变动

甘肃省武威市官场近期大动作不断。

13日上午，甘肃省政协农业和农村工作委员会副主任、武威市委原书记火荣贵落马。

当天，武威市召开了两场重要会议：武威市委常委会召开会议，传达甘肃省纪委监委对火荣贵涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定；武威市人大常委会则召开第十一次会议，决定了重大人事任免事项。

会议以无记名投票方式全票通过，决定任命周伟、李进强为武威市副市长，审议通过市人大常委会关于接受李明生辞去武威市市长职务请求的决定，全票通过决定任命周伟为武威市代理市长。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在7月9日，李明生已调离武威市，甘肃省政府任命其为甘肃省农牧厅副厅长，为正厅长级。

李明生（资料图）

公开履历显示，李明生出生于1963年1月，早期在嘉峪关市工作，1992年后任职于甘肃省纪委、省监察厅。2003年，他开始担任甘肃省纪委、省监察厅政策法规研究室主任，四年后进入甘肃省纪委常委。

2009年7月开始，李明生开始任职武威市，任市委常委、组织部部长 。在次年，火荣贵由甘肃省政府副秘书长、办公厅党组副书记、主任调任武威市委书记，两人开始共事。

2013年5月，李明生任武威市委副书记，兼市委党校校长。2016年5月，他接替调任甘肃省民政厅厅长的李志勋，担任武威市市长。

此次接替李明生担任武威市代市长的周伟，出生于1966年7月。在此之前，他就曾两度接班过李明生。

周伟长期在天水市委工作，曾任天水市委副秘书长，天水市秦州区区长等职。2013年12月，他由镇原县委书记调任武威市，接班李明生任武威市委常委、组织部部长。2017年，他再次接班李明生，任武威市委副书记，兼任市委党校校长。

此次与周伟一起被任命为为副市长的李进强，此前任武威市公安局党委书记、局长。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，现任武威市委书记为柳鹏。去年4月，火荣贵调离武威，柳鹏则由嘉峪关市委书记调任现职。

在火荣贵落马后，除武威市委常委会召开会议外，7月14日，武威市政协党组也召开扩大会议，传达火荣贵涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定和市委常委会会议精神。

会议强调，全市各级政协组织、政协委员和机关干部要牢固树立“四个意识”，深刻认识火荣贵涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查的警示意义，深刻汲取教训，举一反三、引以为戒。

责任编辑：张义凌