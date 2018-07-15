货轮在上海沉没3人获救10人失踪：已投用15年(图)

原标题：开往广州货轮在上海沉没10人失踪：隶属江苏企业 投用15年

南方都市报消息，7月15日（今天）下午，上海海事局发布消息称，15日凌晨1点38分上海海事局接报，“顺强2”轮和“永安轮”在吴淞口64号灯浮附近水域发生碰撞。“顺强2”轮沉没，船上13人落水，3人获救，10人失踪。

今天凌晨与“永安轮”相撞时，“顺强2”轮船上有13人，载卷钢3000吨，由南京开往广州。南都记者了解到，“顺强2”隶属于江苏全强海运有限公司，于2003年7月10日建成使用，至今15年，该公司总部位于江苏南京。

江苏全强海运有限公司办公室人员告诉南都记者，事发后公司人员马上赶赴上海处理相关事务。

南都记者从上海海事局了解到，上海海上搜救中心接报后，马上协调上海海事局“海巡01014”等10艘海巡艇前往搜救，联系2艘拖轮、2艘打捞船前往现场，播发航行警告，推测落水人员漂流轨迹，协调东海救助局、上海海警、中国海警局东海分局、上海渔政等单位派力量参与搜救。

早晨5点23分，救助直升机B7361起飞前往现场搜救，8点20分降落。早晨5点30分时，沉船现场已设置AIS虚拟航标。上午9点30分，航标船“海巡167”轮离外高桥码头前往沉船水域设置沉船标。上午9点55分，东海救助局潜水员抵现场，进行水下探摸。

上海海事局7月15日下午1点发布消息称，截至目前，暂未发现10名失踪船员，现场通航有序，10艘海巡艇、1艘专业救助船、2艘海警船、2艘拖轮、2艘打捞船继续开展搜寻，吴淞VTS中心继续加强信息广播，提醒过往船舶注意搜寻失踪人员。

来源：南方都市报

责任编辑：张义凌