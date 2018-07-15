宝成铁路抢险：山体不稳定边坡垮塌 落石砸下(图)

原标题：宝成铁路抢险仍在继续：山体不稳定边坡在垮塌，落石不断砸下
风雨来袭，前方告急
！！！
7月13日，工作人员在宝成铁路陕西略阳段进行抢修工作（无人机拍摄）。 本文图片均来自新华社
受强降雨影响
7月12日
宝成铁路连续发生山体崩塌
7月14日，抢险人员在宝成铁路陕西略阳段王家沱至乐素河区间进行铁路抢通工作（无人机拍摄）。
狂风骤雨中
铁路部门组织上千名干部职工
集结十几台大型机械
奔赴抗洪抢险第一线
山体很不稳定
边坡仍在垮塌
落石不断砸下
这些都未能阻挡救援人员的脚步
他们科学预判灾情
合理调整抢险方案
严防死守挺起不屈的脊梁
倾力护航钢铁大动脉安全畅通
此时此刻
抢险仍在继续
来源：微信公号“中国铁路”
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