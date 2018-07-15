上海：打捞出水沉船1块舱盖板 暂未发现失踪人员

原标题：上海吴淞口沉船事件后续：已打捞出水1块舱盖板，暂未发现10名失踪人员

新京报快讯（记者裴剑飞）今夜（7月15日）凌晨，在上海吴淞口64号灯浮附近水域，“顺强2”轮与“永安轮”发生碰撞事故，导致“顺强2”轮沉没。截止目前，已有3人获救，暂未发现10名失踪人员。刚刚，记者从上海海事局获悉，潜水员已完成对沉船驾驶台部位探摸，并开始对生活区进行探摸，打捞出水1块舱盖板。

今天上午9点55分时，东海救助局潜水员对沉船驾驶台进行探摸，打捞船潜水员对沉船整体进行探摸，发现左右两舷第二舱前舱壁处船体断裂，至12点30分出水时，未发现失踪人员；10点26分时，救助直升机B7361再次起飞前往现场搜救，至12点56分降落时，未发现失踪人员；15点40分时，潜水员再次下水，完成对沉船驾驶台部位探摸并开始对生活区进行探摸，至17点03分出水时，未发现失踪人员，打捞出水1块舱盖板。

目前，暂未发现10名失踪人员，现场未发现油污，通航情况有序。10艘海巡艇、1艘专业救助船、2艘海警船、2艘拖轮、2艘打捞船、5艘清污船在现场应急搜救。

据悉，上海海上搜救中心将进一步扩大水面搜寻和陆域巡视范围。同时，安排专人对相关水域进行监控，做好现场警戒，严防次生事故。

责任编辑：张义凌