央视解读商务部声明：三问 到底是谁“不守法”？

原标题：央财评论丨解读商务部声明：三问 到底是谁“不守法”？

2017年8月，美方不顾中方和国际社会反对，单边对华发起301调查。2018年3月，美国炮制出所谓301调查报告，不顾征求意见中高达91%的反对声音，于7月6日对中国340亿美元输美产品加征25%关税。在中方被迫发起反制后， 7月10日，美国贸易代表办公室发表《关于301调查的声明》，声称：中方反制行动是在没有任何国际法律依据或理由的情况下做出的。7月11日，美国变本加厉，公布拟对中国2000亿美元产品加征关税的清单。

针对美方的这一指责，7月12日，商务部发表声明指出：美方指责中方反制行动没有国际法律依据，其实恰恰是美方单方面发起贸易战没有任何国际法律依据。

15日晚《央视财经评论》推出“解读商务部声明”系列评论第三问：到底是谁“不守法”？邀请清华大学国家战略研究院资深研究员丁一凡和央广财经评论员王冠做客演播室，对此进行深度解析。

贸易战反映了美方才是“不守法”

名词解释：

“301条款”是美国《1974年贸易法》第301到310节。“301条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。美国彼得森国际经济研究所高级研究员查德•鲍恩曾比喻，在301调查中，美国政府既是警察（判断外国政府是否有错）、检察官（提起诉讼），又是陪审团（甄别证据）、法官（决定是否采取报复性措施）。

丁一凡：美国一贯“严于律人 宽以待己”

清华大学国家战略研究院资深研究员 丁一凡：301调查就是美国为自己留了一个后门，是第二次世界大战结束以后，美国在建立这套国际经济体制的时候准备的，因为那个时候还没有世界贸易组织，那个时候叫关贸总协定。

关贸总协定安排主要是按照美国的意志做一些事情，但是美国定的这些规则，主要是规范别人的行为，他为自己留了一个后门。1974年，美国就开始有大量的贸易赤字，为了对付这件事情，它就给自己留了一个后门，说自己可以单方面制裁别人。

王冠：用国内法管国际事 屡错屡犯

央广财经评论员 王冠：1995年，在世界贸易组织成立的时候，当时欧盟已经明确提出了，这样的国内法是不能用于WTO的，不能用于新成立的国际组织，美国当时也做出了声明，要符合WTO互利互惠的基本原则和基本声明。

后来，欧盟在1998年还提出了起诉，最后世贸仲裁机构采用了一种妥协的方式，美国可以保留国内法，但是在WTO的框架之下，只能用于本国的领域，这是一个基本的常识。

为什么说美国屡错屡犯？实际上一开始WTO就提出这个问题，但美国到今天依然是单边的霸凌主义思维，用国内法来管国际事。

丁一凡：美国不仅不守法 还公然破坏WTO法制

清华大学国家战略研究院资深研究员 丁一凡：1998年，欧盟实际上在WTO框架里对美国301条款提出了明确的反对，2001年WTO给过一个仲裁，这么做是违反WTO组织的原则，所以，美国原则上讲它仍然是WTO的成员，原则上接受这个东西，但是回过头来仍然还在继续使用这个东西，它不守这个规矩。

另外一个方面，既然美国和其他国家有贸易摩擦，WTO里面有一个争端解决机制，由一些专门的法官来判定双方谁更有道理。换句话说，如果美方认为我们有什么问题，完全可以在WTO框架里，拿WTO的法制去仲裁解决这个事情。但现在是有法不依、有法不用，它根本没有用法律解决问题的想法。

王冠：美国费尽心机破坏WTO正常秩序

央广财经评论员 王冠：正常的WTO仲裁机制，比如A国对B国，在整个的关税和贸易协定的认知中出现了异议或摩擦，是可以进行仲裁的。

这个机制分为两级，第一级叫小组委员会，类似于我们的中院，然后是专家委员会或者叫高级委员会，有7位法官。7位法官现在只剩下4个人了，另外3个空额。因为美国是有一票否决权的，在这种情况下它一直反对每一个提名，已经一年半的时间了。导致现在人都凑不齐，高级仲裁小组委员会至少是需要三票才能通过，现在是四名高级法官，包括国别利益相关等，很容易就回避掉一个乃至两个，实际上属于迟迟地阻挡了整个WTO仲裁机制正常的运行。

世贸给高分 中国尽显成员国责任

王冠：世贸给高分，中国尽显成员国责任

央广财经评论员 王冠：反过来中方守不守法，不能看美国怎么说，更多要看世贸怎么说。中国加入世贸每两年有一个贸易政策审议，这回是商务部副部长王受文去的日内瓦，来接受所有世贸组织成员国的审议，一共问了超过1960个问题，有超过70个成员国的代表发言。最后世贸组织在总结的时候说，所有发言的国家代表，一致称赞中国现在是我们最重要的贸易伙伴。世贸组织政策审议中心主任阿法罗明确说，这两年我们看到中国长足的进步，更看到了中国正越来越重要地尽到了一个世贸成员国的责任。所以我们更多地要看世贸对于中国的进步和位置的评价。

面对美方不守法 中方如何应对？

丁一凡：要做好长期应战的准备

清华大学国家战略研究院资深研究员 丁一凡：要做好长期应战的准备，实际上这一届美国政府不太靠谱，确实比较偏执，它不撞南墙不回头，所以它会搞很长时间，这种趋势可能还会持续。所以这次贸易战和以前不一样，不是弄一下美国就会松手，这一次有可能持续很长时间。落实到行动上，就是积极应对了，对等反制是一方面，另外就是要按照既定节奏，继续做好我们自己的事情。

王冠：奋起反击 捍卫自己也是捍卫世贸规则

大家对中美贸易摩擦这么关注，不是为了和美国打嘴仗，我们是为了捍卫中方在国际贸易框架下的合法利益，更是为了捍卫世贸。

为什么这么说？世界贸易组织超过160个成员国，占到全球货物贸易往来的98%。某种程度上世贸组织现在已经到了一个很危险的时刻，如果中方作为全球第二大经济体，不积极捍卫多边体制的贸易规则，一旦世贸散架，全球经济的损伤会超过两个百分点，全世界任何一个角落都是受害者。

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责任编辑：张岩