16岁上大学的他将成福建最年轻市长(图/简历)

原标题：16岁上大学的他，将成福建最年轻市长

16日上午，福建省南平市先后召开市委常委会议和全市领导干部大会。会上宣读了省委关于南平市政府主要领导调整变动的决定：刘洪建同志任中共南平市委委员、常委、副书记，提名为南平市市长候选人；许维泽同志不再担任南平市委副书记、常委、委员。

16日下午，龙岩市召开全市领导干部会议。会上宣布省委关于龙岩市委主要领导调整变动的决定：许维泽同志任中共龙岩市委委员、常委、书记。

刘洪建（左）、许维泽（右）

此前6月29日，福建省委组织部发布了19名同志任前公示的公告，刘洪建拟任南平市委副书记，提名为南平市市长候选人。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，刘洪建是一名“70后”，出生于1973年1月，此前担任福建省旅游发展集团公司总经理。此番履新后，他将成为福建最年轻的地级市市长。

据官方简历，刘洪建是福建福鼎人，1989年，16岁的他考入福建师范大学生物系，毕业后进入福鼎县（现福鼎市）县委党校担任教员，时年20岁。

他在家乡福鼎市工作了28年，历任福鼎市委党校办公室副主任，市委办信息科科长，市委办秘书科科长，龙安开发区党委书记，市委常委、办公室主任，市委常委、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长、秦屿镇党委书记等职。

2011年3月，刘洪建离开福鼎调任宁德，任霞浦县委常委、副县长，一年后转任宁德市对外贸易经济合作局党组书记、局长，后任福建中旅集团公司副总经理，2016年9月任福建省旅游发展集团总经理、董事、党委副书记，跻身正厅级。

据公开资料，福建省旅游发展集团有限责任公司是福建省国资委监管的省属大型企业集团，于2015年12月由福建华闽实业集团和福建中旅集团合并重组设立，主营业务包括资本运营、旅游服务、旅游目的地建设、文化传媒、物业管理、旅游地产开发和国际贸易。

“政事儿News”注意到，此番卸任南平市长、履新龙岩市委书记的许维泽，出生于1962年2月，曾任福建省平潭综合实验区管理委员会主任，2016年7月任南平市委副书记，次年1月当选为南平市市长。

刘洪建简历

刘洪建，男，福建福鼎人，1973年1月出生，中共党员，省委党校研究生学历。

1989.09——1993.07福建师范大学生物系学生

1993.08——1995.02福建省福鼎县委党校教员

1995.02——1998.12福建省福鼎市委党校教员，办公室副主任

1998.12——2000.09福建省福鼎市委办信息科科员、科长

2000.09——2000.12福建省福鼎市委办秘书科科长

2000.12——2002.08福建省福鼎市前岐镇党委综治副书记

2002.08——2003.05福建省福鼎市前岐镇党委副书记兼纪委书记

2003.05——2004.09福建省福鼎市龙安开发区党委副书记、管委会主任

2004.09——2007.03福建省福鼎市龙安开发区党委书记（2003.09——2006.01参加福建省委党校在职党政干部研究生班哲学专业学习）

2007.03——2008.03福建省福鼎市委办公室主任

2008.03——2008.04福建省福鼎市委常委、办公室主任

2008.04——2009.12福建省福鼎市委常委、办公室主任、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长

2009.12——2010.03福建省福鼎市委常委、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长

2010.03——2011.03福建省福鼎市委常委、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长、秦屿镇党委书记

2011.03——2012.02福建省霞浦县委常委、政府副县长

2012.02——2012.09福建省宁德市对外贸易经济合作局党组书记、局长

2012.09——2015.11福建中旅集团公司副总经理、党委委员

2015.11——2016.09福建省旅游发展集团有限责任公司副总经理、党委委员

2016.09——2018.07福建省旅游发展集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记

2018.07——南平市委副书记，提名为南平市市长候选人

许维泽简历

许维泽，男，福建南安人，1961年12月出生，中共党员，中央党校大学学历。

1982.08历任南安团县委干事、副书记，东田乡党委副书记、乡长，中共官桥镇党委副书记、书记、镇长（其间：1989.09-1991.07在市委党校培训班学习）

1996.04泉州市肖厝管委会党工委副书记、副主任（其间：1997.09-1999.12参加中央党校函授学院本科党政管理专业学习）

2000.10泉州市泉港区委副书记、政法委书记

2001.09泉州市丰泽区委副书记、区政府党组书记、代区长

2002.01泉州市丰泽区委副书记、区政府党组书记、区长

2005.10泉州市丰泽区委书记

2010.05石狮市委书记

2011.08南平市委常委、市政府常务副市长、党组副书记

2015.07福建省平潭综合实验区党工委副书记、管委会主任，中国（福建）自由贸易试验区平潭片区管理委员会常务副主任

2016.07南平市委副书记

2016.08南平市委副书记，市政府代市长

2017.01南平市委副书记，市政府市长

2018.07龙岩市委书记

责任编辑：余鹏飞