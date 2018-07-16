厅官退休9个月后被双开 80后女下属隔仨月也被查

原标题：一个离原配娶情妇的厅官

退休9个月后被查的重庆厅官王福清，日前被重庆市纪委“双开”。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，重庆市纪委的通报，措辞颇为严厉。

通报称，王福清严重违反政治纪律，为掩饰违纪违法问题，采取与原配协议离婚并与情妇登记结婚、多次转移赃款赃物的方式，对抗组织审查调查；违反中央八项规定精神，接受私营企业主安排的旅游；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，搞权色、钱色交易；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取巨额利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

重庆市纪委称，王福清身为党员领导干部，丧失理想信念和党性原则，毫无“四个意识”，政治上蜕变、经济上贪婪，腐化堕落、道德沦丧，目无党纪国法，擅权妄为，利用党和人民赋予的权力大肆攫取巨额经济利益，处心积虑将不法企业主培植成为个人的“钱袋子”，“围猎”和甘于被“围猎”，大搞权钱交易，严重污染所在单位政治生态，严重败坏党和国家的形象，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，是党的十八大后不收敛、不收手，问题严重集中的典型，情节特别严重，应予严肃处理。

4月12日，重庆悦来投资集团有限公司原党委书记、董事长王福清被查。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，王福清生于1956年12月，现年62岁，四川乐山人，1976年参加工作以来一直在重庆工作，曾在重庆消防器材总厂工作了14年，担任过重庆消防器材总厂厂长。

1990年，王福清来到当时的重庆市市中区、现在的重庆市渝中区（1995年，重庆市市中区更名为渝中区）任职，历任重庆市市中区工业局副局长，市中区副区长兼区政法委副书记，渝中区副区长兼区政法委副书记，渝中区委副书记，渝中区区长等职。

2010年7月，王福清调任重庆市地产集团党委委员、副董事长（正职待遇）。同年次月，出任重庆悦来投资发展有限公司董事长，直至去年7月退休。

上述履历表明，王福清在重庆主城区之一的渝中区（原市中区），工作了20年，期间，担任了14年的副区长兼区政法委副书记（1993年至2007年），3年区长（2007年至2010年）。

渝中区是重庆的“母城”。渝中区官网介绍，“3000年江州城、800年重庆府、100年解放碑，积淀了巴渝文化、抗战文化、红岩精神等厚重的人文底蕴，孕育了重庆的‘根’和‘源’，在老重庆人心中‘到渝中就是进城’”。

2010年7月，王福清离开渝北区，调任重庆市属国有重点企业——重庆市地产集团副董事长。2010年9月，重庆悦来投资集团有限公司成立后，王福清出任该集团董事长，后又担任该集团党委书记。

重庆悦来投资集团有限公司也是重庆市属国有重点企业，主要承担全市经营性土地储备整治、社会文化公益设施、公共基础设施和公租房建设等职责。王福清担任了7年该集团一把手。

在王福清落马3个月后，7月5日，他的女下属、重庆悦来投资集团有限公司监事、造价管理部主任吴超超被查。

“风正巴渝”配发的简历显示，吴超超是名“80后”女干部，生于1980年7月，重庆巫溪人，大学本科文化。2010年，吴超超进入重庆悦来投资发展有限公司的前身、重庆会议展览馆有限公司，担任造价管理部经理。同年，重庆会议展览馆有限公司更名为重庆悦来投资发展有限公司后，吴超超继续留在重庆悦来投资发展有限公司工作，先后担任造价管理部副部长，造价管理部副主任、主任，并从2016年起担任重庆悦来投资集团有限公司监事。

责任编辑：余鹏飞