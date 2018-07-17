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受北京雷雨影响 国航37架次进出京航班取消

受北京雷雨影响 国航37架次进出京航班取消
2018年07月17日 08:12 新京报网
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　　原标题：受北京雷雨影响，国航37架次进出京航班取消

　　新京报快讯（记者裴剑飞）记者从中国国际航空公司获悉，受北京雷雨天气影响，航班被迫变动较大。从北京飞往成都、大连、上海、海口等地，以及从福州、贵阳、厦门、深圳等地飞往北京的航班均受到影响。截止上午8点，共取消16架次出京航班、21架次出京航班。

　　国航建议乘客先通过自助渠道进行改期及航班状态查询，可通过以下4种方式进行高效操作：

　　1、自助更改航班日期：中国国航APP http://t.cn/R5Ygr3b及国航官网http://t.cn/RLbPWhK

　　2、快速查询航班动态：中国国航APP http://t.cn/R2RYtTT 及国航官网http://t.cn/RZGG9AW

　　3、自助打印航班延误证明：中国国航APP http://t.cn/R26eGqc（登陆后点击附加服务）及国航官网http://t.cn/R5i8Sxp

　　4、在客票有效期内均可联系原出票地进行退票

　　截止7月17日08：00，因天气影响，进出港航班取消情况如下：

　

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责任编辑：吴金明

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