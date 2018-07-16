港媒称美对中国稀土征税或令美企遭殃:没替代方案

原标题：港媒称美对中国稀土征税或令美企遭殃：这个真没替代方案

参考消息网7月16日报道 香港《南华早报》网站7月13日刊载题为《美国对中国稀土征税是在搬起石头砸自己的脚吗？》的文章称，澳大利亚工业矿产公司执行董事达德利·金斯诺思说：“美国对稀土加征10%的关税只会帮助中国取得主导地位。”他说：“这将使美国的制造商更难购买稀土、在设备中使用稀土并与中国竞争。”

文章称，美国政府的最新一轮关税炮弹所瞄准的数千种中国产品中包括一些稀土金属——这些鲜为人知的化学元素对于从高科技激光器到风力发电机再到轻型山地自行车车架在内的各种产品至关重要。

文章称，当美国总统特朗普在美中两国贸易战中射出新一轮炮弹后，价值2000亿美元的中国产品将面临关税。虽然不是家喻户晓的名字，但钇和钪也将被加征10%的关税。

文章称，20世纪80年代之前，美国曾经在稀土金属生产领域处于世界领先地位，但现在，中国在稀土生产——从开采到把矿石加工成高科技产品能够使用的原材料——中处于支配地位。根据美国地质调查局去年起草的一份报告，在过去10年里，中国平均每年贡献全球稀土生产和供应量的90%以上。

文章称，分析人士认为，对稀土材料加征关税，遭殃的可能是美国企业，因为它们根本没有其他的供应来源。

文章称，荷兰阿姆斯特丹的阿达马斯商情公司创始人瑞安·卡斯蒂尤说：“对中国稀土生产商加征进口关税有些胡闹。目前尚不清楚它将如何给美国带来任何好处，也不清楚它将如何对中国造成任何痛苦。这个真没有‘买美国货’的替代方案。”

文章称，稀土金属是17种元素的统称，它们拥有类似的化学和物理特性，被各个领域广泛使用，包括军事承包商和科技企业。

文章称，除了对钪和钇加征10%的关税之外，最新的关税措施还包括对含有铈的化合物以及其他稀土元素的氧化物和氯化物加税。

文章称，英国皇家化学会指出，用钪和铝制造的合金被用于战斗机和轻型自行车车架，而钇则被用于制造激光器和LED灯。这家英国专业机构还说，打火机、平板电视和节能灯泡也经常要用到铈。

文章称，钕等其他稀土金属被用于生产对美军使用的智能炸弹制导系统至关重要的磁体。

文章称，然而，中国的影响力远不止于原材料。从加工到生产使用稀土材料的零部件在内的各个领域，中国现在都发挥着主导作用。

责任编辑：张迪