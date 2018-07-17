原标题：境外媒体：中欧峰会对贸易战大声说“不”

参考消息网7月17日报道 境外媒体称，欧洲理事会主席图斯克与欧盟委员会主席容克16日抵达中国，出席第二十次中欧峰会。

同声捍卫自由贸易

据台湾“中央社”7月16日报道，中国国家主席习近平16日在北京会见图斯克和容克时说，中欧双方应顺应世界多极化、经济全球化的潮流，携手维护多边主义、基于规则的自由贸易体系，促进贸易和投资自由化便利化。

习近平说，中国和欧盟同为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中方愿在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上，同欧方共同努力，推动中欧全面战略伙伴关系百尺竿头更进一步，促进双方经济社会发展和民众福祉。

在经贸合作上，习近平指出，要挖掘中欧经贸合作潜力，促进双向投资，加强创新领域合作，丰富“一带一路”框架下合作，包括探索行之有效的三方合作。

另据德国之声电台网站7月16日报道，在国际贸易陷入枪林弹雨之际，中欧、美俄巨头分别会晤。欧盟呼吁中美俄联手避免冲突升温，启动世界贸易组织改革。

欧盟16日与中国在北京举行年度峰会，欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克在北京与中国国务院总理李克强会晤。双方会后发表措词相对温和的联合声明，重申支持自由贸易、促进多边主义以及共同维护以规则为基础的国际秩序。这是继2015年以后，中欧再度发表联合声明。

图斯克呼吁中美俄携手为日益紧张的国际贸易局势降温，避免陷入剧烈冲突和动荡之中。他说：“这是欧洲和中国的共同责任，但与此同时，美国和俄罗斯也请勿摧毁它（国际贸易秩序），而是要改善它。不要启动在我们历史上如此频繁地演变成热战的贸易战。我们还有时间防止冲突和混乱发生。”

另据路透社7月16日报道，中国国务院总理李克强16日接待了欧盟委员会主席容克和欧洲理事会主席图斯克。李克强称有必要维护自由贸易和多边主义。

三人共同出席了在北京人民大会堂举行的记者会。图斯克呼吁中美等国不要发动贸易战，他还呼吁改革世贸组织，以使该组织有能力应对强制性技术转让以及政府补贴等问题。特朗普加征关税的基本原因就是对上述问题感到不满。

李克强称，中国致力于同欧盟发展更加平衡的经贸关系。中国政府最近下调了汽车、消费品、药品等进口关税，公布了新的外资准入负面清单，大幅放宽市场准入，为中外企业提供一视同仁的营商环境。

又据德新社7月16日报道，中欧双方同意扩大市场准入并加快双边投资协定的谈判，该谈判目前进入第四年。李克强表示，谈判进入了一个新阶段，希望双方推动谈判取得更大进展，争取早日达成一致。

合力打造“稳定砝码”

据路透社7月16日报道，欧盟与中国召开年度会议。中欧双方可能为持续已久的投资协定谈判注入新活力。今年的会谈恰逢美中在贸易争端中越陷越深，而且目前看不到谈判的迹象。

中国驻欧盟使团大使张明15日在官方的《人民日报》发表文章指出，此次会议的重点是中欧关系如何在“单边主义和贸易保护主义甚嚣尘上”的背景下成为“稳定砝码”，中国和欧洲是支持包容性全球化的“两大稳定和负责任力量”。

而欧洲官员也认为，同样对欧洲加征关税的特朗普制造了一次证明中欧关系可成为全球贸易支柱的机会。

另据奥地利广播公司网站7月15日报道，在中美贸易争端的背景下，欧盟领导人和中国领导人16日将在北京举行年度峰会，讨论内容包括贸易问题、计划中的投资协定、欧盟要求中国开放市场以及改革世贸组织。

报道称，特朗普施加的压力和他令人不安的策略正促使中国和欧盟重新走到一起，在贸易争端中，中欧都拒绝特朗普在世贸组织之外采取单方面行动。

此外据塔斯社7月16日报道，在第二十次中欧领导人会晤框架下，中国与欧盟领导人将磋商全球议程中的关键问题。据中国媒体报道，双方计划探讨中欧合作现状及加强合作的可能性、维护多边机制及促进贸易和投资的措施，并为应对重大国际挑战相互协调立场。

据外交消息人士透露，在会谈中，欧盟打算就美国对钢铝加征关税一事与中方协调应对之策。同时，目前还谈不上组建真正的反美贸易同盟。布鲁塞尔仍未失去这样的希望，即说服华盛顿相信对关键盟友设置关税壁垒是欠考虑的，因此不会急于采取会令美国质疑其盟友品质的行动，如与第三国结盟。

报道称，正如中国商务部发言人高峰所指出的，在个别国家出现内顾倾向、贸易保护主义抬头的形势之下，中欧经贸合作将为全球经济持续复苏和稳定发展带来一股“暖流”。

责任编辑：桂强