新媒：蔡英文声望江河日下 种种迹象凸显无力感

原标题：新媒：蔡英文声望江河日下 种种迹象凸显“无力感”
[环球网综合报道]台湾地区“九合一”地方选举将在年底举行，然而台湾最新民调显示台当局领导人蔡英文支持度走低。有新加坡媒体对此评论称，蔡英文声望江河日下、台当局施政表现不佳、民进党政党认同显著下降。
据新加坡《联合早报》网站7月16日报道，一直处于“挨打”状态蔡英文15日在民进党“全代会”上转守为攻，一边称赞民进党过去的改革表现，一边痛骂国民党怠惰无能。
然而具绿营背景的“台湾民意基金会”15日公布最新民调显示，高达49%民众不赞同蔡英文的领导方式，仅有33.4%赞成。作为基金会董事长，民进党前副秘书长游盈隆认为，蔡英文的声望仍欲振乏力。
他提到，民进党上台两年，虽然努力推动各项改革，但蔡英文声望江河日下、当局施政表现不佳、民进党政党认同显著下降，“这些都是不争的事实。”
报道认为，种种迹象无疑凸显蔡英文唤起选民支持的无力感，民进党要在四个多月内扭转颓势十分艰难。
针对民进党的困境，无法参加全代会台当局前领导人陈水扁也透过Facebook“新勇哥物语”账号发表建言。他说民进党在蔡英文领导下做了很多改革，但“很多人无感，甚至不爽，这就是问题”。
在7月15日的全代会上，蔡英文曾“火力全开”抨击国民党，表示“若民进党没有急行军，台湾“根本来不及跟上全球局势的变化”。
面对民进党狠批，国民党回应表示，蔡英文的发言根本是在推诿卸责。国民党发言人洪孟楷说：“任何的花言巧语及口水抱怨，也掩盖不了施政无能的事实。”
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