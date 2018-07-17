原标题：台企业家：两岸问题是中国人家务事 美国不要插手

彭荫刚

海外网7月17日电 台陆委会主委陈明通昨（16日）启程访美，将出席陆委会与美方智库举办的研讨会。现年83岁高龄的台湾知名企业家彭荫刚今（17日）在台湾主要报纸刊文，呼吁陈明通在访美期间，不要让台湾成为美国对抗大陆的棋子，同时喊话新任“美国在台协会”处长郦英杰，称“我们中国人有五千年的历史，两岸问题是我们的家务事，希望美国不要插手”。

彭荫刚所刊文章（图源：联合新闻网）

彭荫刚登文摘编如下：

七月十六日陆委会主委陈明通先生正式访问美国，荫刚在此向陈明通主委呼吁，不要让台湾成为美国对抗大陆之棋子，台湾人民现在要的是和平，而非战争，荫刚现将本年七月十一日致新任“驻台”AIT处长信函刊登在报上，与大家共享。

我是83岁居住在台北市的中国公民。我们欢迎郦英杰先生来台湾担任“美国在台协会”处长的新任职务。 我们很抱歉的告诉您，您来的时机很不好，因为台湾又面临了新的危机。

美国国会通过了“台湾旅行法”，还想要出售更先进的武器给台湾。 这对我们来说，意味着美国要把台湾作为与大陆谈判的筹码，这是在蓄意挑起台湾与大陆间的战争。对我来说，我们只是一些普通的百姓，我们只想要和平，而不想再起战争。

我真诚地希望，让我们自行处理我们自己的家务事。我们中国人有五千年的历史，我们有足够的智慧可以解决自己的家务事。

彭荫刚祖籍在武汉市江夏区山坡乡彭家湾，是台湾知名企业家、著名爱国慈善家，曾为广西、四川等多个地方的贫困学生捐资助学。（海外网 张莎莎）

责任编辑：桂强