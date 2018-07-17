重庆安全技术职业学院原院长杜晓阳被开除党籍

原标题：重庆安全技术职业学院原党委副书记、院长杜晓阳严重违纪违法被开除党籍

17日，上游新闻记者从重庆市纪委监委官方微信公众号风正巴渝了解到，日前，经市委批准，市纪委监委对重庆安全技术职业学院原党委副书记、院长杜晓阳严重违纪违法问题进行了立案审查和监察调查。

经查，杜晓阳严重违反政治纪律和政治规矩、群众纪律，把党和国家对学生的有关资助政策当作自己的发财路径；违反中央八项规定精神，收受多名下属礼金；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，借向主管单位移送个人档案之机，篡改、伪造个人档案资料32处；违反廉洁纪律，违规公款报销应当由个人支付的有关费用；违反工作纪律，不履行全面从严治党主体责任，放任学院多个系部处私设“小金库”；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪，以单位名义将国有资产私分涉嫌私分国有资产犯罪。

杜晓阳身为党员领导干部、高职学院院长，本应“立德树人、教书育人，学为人师、行为世范”，为学生“营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境”，但她“四个意识”个个皆无，“六大纪律”项项违反，对经济困难学生毫无感情，严重损害党和国家的形象，严重违反党的纪律，并涉嫌多种违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质十分恶劣，应予严肃处理。根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会会议、市监委委务会议研究并报市委批准，决定给予杜晓阳开除党籍处分，按规定取消其退休待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

杜晓阳简历

杜晓阳，女，汉族，1957年11月出生，浙江余姚人，1982年1月参加工作，本科学历，1997年10月加入中国共产党。

1978.03—1982.01 重庆师范学院物理系学习

1982.01—1990.05 四川省万县市轻化工职业高级中学任教

1990.05—1993.08 四川省万县市轻化工职业高级中学政教处副主任

1993.08—1997.06 四川省万县市轻化工职业高级中学政教处主任

1997.06—1998.06 重庆市万县市轻化工职业高级中学政教处主任

1998.06—2000.02 重庆市万州区轻化工职业高级中学政教处主任

2000.02—2001.05 重庆市万州区职业高级中学党总支副书记、副校长

2001.05—2003.10 重庆市万州区职业教育中心党总支副书记、副校长

2003.10—2006.08 重庆市万州区职业教育中心党总支书记、校长

2006.08—2011.01 重庆市万州区职业教育中心党委书记、校长

2011.01—2012.02 重庆安全技术职业学院（筹）党委副书记、院长

2012.02—2016.12 重庆安全技术职业学院党委副书记、院长

2016.12—2018.03 免去重庆安全技术职业学院党委副书记、院长职务，保留职级待遇

2018.03 退休

责任编辑：张申