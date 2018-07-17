原标题：竞选台湾领导人？郭台铭：百万分之一意愿都没有
[观察者网综合报道]鸿海董事长郭台铭一直被外界点名，要被拱出来选台湾地区领导人，对此，郭台铭回应称，这是一个很敏感的问题，基本上来说，我连百万分之一的意愿都没有。
据台湾《联合报》7月17日报道，由于美国总统特朗普以商人之姿，当选总统，外界一直好奇郭台铭会不会效法，进而参选台湾地区领导人，对此，郭台铭强调，这是一个很敏感的问题，基本上来说我连百万分之一的意愿都没有。
郭台铭认为，自己虽然是在台湾出身，但作为一个外省人子弟，在台湾要赢得选举非常困难，就算赢了也很难做好，何况现在大家都不讲是非，只讲（蓝绿）颜色。
郭台铭近期才和特朗普同台，参加自家美国威斯康辛州工厂动土仪式，对于美国设厂原因，郭台铭表示，自己是一个商人，哪边有市场，哪边有竞争力，就会去那里获取人才、市场及资源，同时也是分散风险。
郭台铭强调，美国有的是人才，鸿海到美国不是设立工厂，而是一个高科技的生产技术研发中心，未来当地要朝向人工智慧（AI）、大数据、物联网、机器人及自动化等先进科技研发迈进。
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