美国指责中国不遵守世贸组织规则？外交部回应

原标题：美国指责中国不遵守世贸组织规则？！知人者智，自知者明

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月17日外交部例行记者会上，有记者问：一段时间以来，美国通过发布多份报告，指责中国不遵守世贸组织规则，并将此作为对中国实施单边贸易措施的重要理由。中方对此有何评论？

华春莹：中国加入世界贸易组织17年来，履约守信，付出巨大努力和代价，为世界经济作出了重要贡献，自2002年以来，中国对世界经济增长的年均贡献率接近30%，国际社会对此有目共睹。

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么选择加入世贸组织？当年中国政府作出“入世”决定，是因为笃信融入经济全球化符合历史潮流，促进自由开放贸易能够互利共赢。入世17年以来，中国初心不变，言行如一。中国大幅削减汽车关税，相关排量乘用车进口额从2001年到2017年年均增长26.4%，贸易逆差由8.7亿美元增至343.5亿美元。中央政府清理法律法规和部门规章2300多件，地方政府清理地方性政策法规19万件。

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么全面履行“入世”承诺？中方不久前发表了《中国与世界贸易组织》白皮书，用事实和数字说话，明确表明中国在货物降税、服务贸易开放、进口配额等非关税措施等方面已全面履行承诺，关税总水平由2001年的15.3%降至9.8%，民营企业和外商投资企业进出口占全国进出口总额的比重由2001年的57.5%上升到2017年的83.7%，服务领域外资准入门槛不断降低。中国对外支付知识产权费年均增长17%，发明专利申请量连续7年据世界之首。

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么始终坚定维护世贸组织核心价值和基本原则？中方坚信，只有以契约精神遵守维护国际规则，才能维护多边贸易体制的权威性和有效性。中国始终倡导建设开放型世界经济，建设性参与贸易谈判等世贸组织工作，通过加入《贸易便利化协定》等推动贸易自由化便利化，全力支持发展中国家融入多边贸易体制，在主办亚太经合组织领导人北京非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会唔期间，推动将支持多边贸易体制、反对贸易保护主义写入成果文件。中国过去没有、现在没有、将来也不会动辄采取单边措施，违背自由开放、非歧视、关税约束、“特殊和差别待遇”等世贸组织的根基。在大是大非面前，中国讲原则、守信用、有担当。

中国遵守世贸组织规则、履行世贸组织承诺的努力获得了国际社会的广泛认可。在前几天世贸组织对中国进行的第七次贸易政策审议中，各方普遍积极评价中国自主开放和继续全面深化改革的举措，高度赞赏中国对多边贸易体制的支持和贡献。世贸组织总干事阿泽维多表示，自中国2001年加入世贸组织以来，中国在世贸组织中的作用与日俱增，非常了不起，值得点赞。实际上，美国自己也已连续发布16份关于中国履行世贸组织承诺情况报告，除了今年，前15份中都未出现“做错了”这个说法。

再来看看美国。美方不仅把美国一个国家的利益凌驾在全球利益之上，而且把美方的国内规则凌驾于全球规则之上。在世贸组织，没有一个国家支持美方的单边主义行为。

刚刚来华出席第二十次中欧领导人会晤的欧洲理事会主席图斯克今年6月就曾指出：“基于规则的国际体制正在受到威胁，令人吃惊的是，造成威胁的不是别国，而是构建这体制的美国。”包括美国彼得森国际经济研究所所长亚当 • 珀森等多位国际经济界权威专家也公开表示，今天的美国政府是对当今世界经济秩序的最大威胁。

知人者智，自知者明。中国将继续当遵守世贸组织规则的模范生，也希望美方用实际行动尊重和遵守世贸组织规则，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。

来源：外交部发言人办公室

责任编辑：张义凌