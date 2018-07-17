奖励生育真来了 这省率先提出对生二孩家庭以奖励

原标题：[关注]奖励生育真来了！这个省率先提出对生育二孩的家庭予以奖励

最近，辽宁省政府印发《辽宁省人口发展规划（2016—2030年）》，率先提出探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，引发各界广泛关注。国家统计局发布最新数据显示，2017年出生人口1723万人，比2016年小幅减少，其中“二孩”效应明显。

专家表示，二胎政策在一定程度上有助于缓解中国人口结构失衡的问题，但偏低的新生儿出生率，也在敦促中国加快实现从人口红利向人才红利的转换。

生不生“二胎”顾虑多

二胎政策放开，家庭迎来新选择。

“我们一家都盼着这个老二的到来，全家都高兴坏了。”今年32岁的王宏在济南的一家外企工作，作为5岁孩子的爸爸，他刚刚迎来了第二个孩子。

王宏表示，老大马上就要上学了，自己和爱人一直想要有一双儿女，所以政策放开后夫妻二人就开始积极备孕，最终喜得爱女。“我和爱人都是独生子女，一直希望孩子能有个伴儿，家庭经济基础也比较好，就没有犹豫。”

“二胎？想都不敢想。”同样32岁的曹琪在北京的一家事务所工作，在国贸工作的她月薪不菲，却直言二胎是“生得起，养不起，也没时间养。家里的宝宝才两岁，但是从备孕到生产，上万块的早教课和进口的奶粉尿布，都是不小的费用。”她说。

曹琪更大的忧虑来自孩子的培养。“孩子成长的过程中需要高质量的亲子时光，我和老公都是全国到处飞，一个孩子都要靠老人，更不要说两个了。”此外，作为女性，产假和职业升迁也让曹琪不敢轻易考虑要二胎。

全国妇联对10省份的一项调查显示，受访的一孩家庭中，有生育第二个孩子意愿的仅占20.5%，不想生或者不确定生不生的则高达79.5%。不少适龄夫妻表示，现在生二胎不仅仅是“添双筷子的事儿”，需要考虑的因素特别多。

80%左右的受访父母在考虑是否生第二个孩子时，首先考虑的是公共服务资源状况——孩子入园、入学、升学的情况，生活地区环境状况，孩子看病就医的便利程度等。调查还显示，对于一些发达省份和城市地区而言，家庭经济状况好坏、家中是否有人照顾孩子等因素对生育第二个孩子的影响作用更大。

国家统计局发布的数据显示，根据全国人口变动抽样调查数据推算，2017年我国出生人口1723万人，高于“十二五”时期年均出生1644万人的水平，其中二孩占比超过50%。然而仔细研究数据会发现，与2016年相比，2017年我国新生婴儿数减少了88万，特别是一胎数量有明显下降。对此，南开大学人口与发展研究所教授原新表示，二胎政策效应正在释放，带来新生儿数量增长，但人们的总体生育意愿并不强，需要引起关注。

对准“痛点”，奖励才有效

专家认为，如果出现新生人口、劳动力不足，有必要进行相应的调节，由国家出台措施重视和鼓励生育也是国际通行做法。事实上，与放开二胎政策几乎同步，国务院颁布了《女职工劳动保护特别规定》，其中规定女职工生育享受98天产假，生育二胎时产假将延长。此次辽宁省的政策则进一步明确，直接转向“奖励”。

辽宁省政府印发的《辽宁省人口发展规划（2016-2030年）》中提出，有效落实全面两孩政策，完善全面两孩配套政策。建立完善包括生育支持、幼儿养育等全面两孩配套政策。完善生育家庭税收、教育、社会保障、住房等政策，探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，减轻生养子女负担。完善配偶陪产假制度，给有生育计划的家庭更多便利和服务。

刚刚成为“二孩”妈妈的北京居民孙女士认为，奖励生育的政策必须具有相当力度，才有可能促使原本纠结生不生二胎的家庭下决心。在她的身边，不少同龄人连一胎都不愿意生，泛泛的鼓励很难改变年轻人原有的生育取向。

“最近不是在修改个税法吗？为什么不直接对生二胎的家庭每月减免一定额度的个人所得税？比如每个月减免一两千元。政策就要这么直接才会有效。”

北京大学社会所教授陆杰华表示：“随着社会的发展，人们的婚恋观念更开放，选择更为多元。晚婚、不婚不育等生活方式的社会接受度逐步提高。”

人们有了更多自主选择的空间，政策支持只是选择考量的多方因素之一。现代社会快节奏的生活、职场竞争压力和居高不下的育儿成本都是人们不愿生育二胎的原因。

这也意味着，奖励生育要收到实效，必须对准“痛点”，从多方面入手，比如增加产假、完善家庭税收、提高公共服务等。多位专家表示，辽宁省的奖励生育政策，不仅要看近期更要看其远期收效，这种探索值得肯定。

从人口红利到人才红利

“应该看到，二胎政策效果还会持续显现，有利于改善人口年龄结构。”原新说。他同时表示，现在，虽然放开二胎，一些地方还开始奖励生育，但是随着经济、社会的发展，高收入人群和很多年轻人延迟生育，乃至不生育，也是正常的社会现象。

面对这种情形，一方面应出台更有针对性的政策措施鼓励生育，另一方面也敦促着我国实现从人口红利向人才红利的转换。

据介绍，改革开放初期，依靠充足的劳动力数量和低廉的人力成本，我国制造业发展迅速，主要以劳动密集型产业为主，在其高速发展下，带动了高就业率，但是劳动生产率并不高。

“前40年我国主要是靠人力资源来发展，但未来我国的发展需要依靠人力资本，也就是高质量的劳动力。”原新说。

专家指出，随着我国的经济发展，人力、物力成本上升导致一些劳动密集型产业转移到东南亚等国家，未来对劳动力的数量要求会逐步下降。产业结构升级优化意味着对劳动力质量要求提升。

对此，个人应适应时代发展潮流，更新个人知识储备和提升技能，尤其是对高新技术的把握，主动适应就业市场的转变。国家在调整人口结构的同时更应重视发展教育，尤其是教育质量的提升和对高精尖人才的培养，从而提升人力资源竞争力。

责任编辑：余鹏飞