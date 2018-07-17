包钢两任董事长被查 原建设部长巨额财产来源不明

原标题：包钢两任董事长被查 原建设部部长巨额财产来源不明

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）今天，曾任包钢董事长的内蒙古厅官崔臣落马，而其继任者周秉利去年3月已被检察院采取强制措施。此前，包钢原建设部部长杨光犯受贿和巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑14年。

退休6年多 曾任包钢董事长的厅官落马

今天，内蒙古自治区纪委监委发布消息：内蒙古自治区经济和信息化委员会原副主任崔臣（正厅级）涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

简历显示，崔臣，男，汉族，1952年5月出生。1969到1970作为知青上山下乡，1970被招工到千里山钢铁厂当工人，1980年开始在内蒙古冶金厅、机械厅工作，历任工程师、副处长、处长、办公室主任等职，1998年6月开始到包钢工作，历任包钢总经理助理、秘书处处长、办公厅主任、党委副书记、副总经理等职务，2007年5月到2010年5月担任包头钢铁（集团）有限责任公司董事长、党委书记，并当选为全国人大代表。2010年5月之后担任内蒙古经信委副主任（正厅级），2012年5月退休。

退休后6年零两个月后，崔臣落马。

去年三月 其继任者被采取强制措施

2017年3月，《内蒙古日报》曾报道了内蒙古另一厅官周秉利被采取强制措施的消息。据报道，根据《内蒙古自治区人民检察院报请许可采取强制措施报告书》（内检反贪强许［2017］3号），依照代表法有关规定，决定许可自治区人民检察院对自治区人大代表周秉利采取强制措施。

简历显示，周秉利，男，汉族，1963年1月生，包头钢铁学院大学学历，正高级工程师，曾任包头钢铁（集团）有限责任公司总经理、党委副书记，包头钢铁（集团）有限责任公司董事长、党委书记，内蒙古自治区安全生产监督管理局党组成员、副局长（正厅级）。

从崔臣2010年调往内蒙古经信委担任副主任开始，周秉利即上任成为包钢（集团）公司董事长、党委书记，直至2016年4月。

今年四月 刚辞职的董事长被上交所通报批评

2016年4月，接替周秉利担任包钢董事长、党委书记的，是原任内蒙古国资委主任的魏栓师。但是今年年初，包钢股份发布公告称，魏栓师由于工作调整原因，辞去公司董事长职务。公司全体董事一致推举李德刚担任公司第五届董事会董事长。

今年4月19日，上交所公布了一份对内蒙古包钢钢联股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定。

上交所表示，经查明，内蒙古包钢钢联股份有限公司在非公开发行股票项目信息披露方面存在违规，时任公司董事长的魏栓师、董事会秘书董林在职责履行方面存在违规，时任公司非公开发行股票项目保荐代表人中德证券有限责任公司李庆中、申丽娜未能勤勉履行持续督导义务，对公司违规行为负有相应责任。

上交所指出，包钢股份长期隐瞒重大募投项目后续进展停滞的事实，也未揭示重大募投建设项目风险，损害投资者知情权和合理预期，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。

此外，时任董事长的魏栓师作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任董事会秘书董林作为公司信息披露事务具体负责人，理应审慎对待并积极推进尾矿库项目的建设，并督促公司及时披露项目的重大风险和进展信息。但二人均未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》等规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

对于“通报批评”的纪律处分，上交所将通报证监会，并记入上市公司诚信档案。

原建设部部长查出12套房、宝马汽车及存款上千万

2015年6月，包钢（集团）公司原建设部部长杨光犯受贿和巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑14年。法院审理查明，被告人杨光身为国家工作人员，为他人安排工程、在资金计划上给予照顾、在工程上为他人提供方便，收受他人贿赂人民币193.8万元、美金2万元、宝马X1汽车1辆。此外，被告人杨光尚有人民币1123多万元不能说明合法来源。

据统计，杨光家庭财产共计价值人民币1896.9万元、美元5000元，其中房产12套，价值人民币753.63万元，银行存款人民币1072.4万元，保险支出人民币14.05万元，股票投入人民币4.85万元，扣押金条2块价值人民币3.76万元、现金人民币5000元、美元5000元，支付购车款人民币16.22万元，受贿所得宝马X1汽车价值人民币30.63万元，支付北京车库租金人民币8400元。

此外，记者在中国裁判文书网查询发现，向杨光行贿宝马X1一辆及10万元人民币的王某原籍北京昌平，行贿目的为承揽包钢建设工程。最终，王某被法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。

责任编辑：余鹏飞