美国彭博社：特朗普误判了中国在贸易战上的决心

原标题：美国彭博社发表文章称

特朗普误判了中国在贸易战上的决心

《 人民日报海外版 》（ 2018年07月18日 第 02 版）

海外网7月17日电 日前，美国彭博社发表题为《特朗普误判了中国在贸易战上的决心》文章，披露特朗普发起对华贸易战的真实目的，认为这些额外征税更可能会导致特朗普自掘坟墓，因为此举意味着更长久的贸易战，这对美国经济会造成更大的损害。

文章称，特朗普对中国的贸易战策略是，通过施加足够的经济压力，迫使中国给予特朗普特许权。这就是特朗普计划对额外2000亿美元中国商品征收关税的目的。然而，特朗普可能会发现，与中国打交道，用施压换合作只会适得其反。

文章认为，特朗普的这些新举动可能只是其中期选举前的一场真人秀，目的是让特朗普看起来很强硬。但这种做法也陷入了对现代中国的误解之中——坦率地说，是对现代中国的无知。在特朗普及其顾问看来，中国看上去很穷、依赖美国并且易受胁迫。而现实却是，现代中国是一股全球性经济力量，拥有自豪而雄心勃勃的领导层。这些领导人绝不会轻易被威胁。

文章指出，特朗普团队的第一项重大误判是关于经济杠杆。由于中国对美国出口大于进口，特朗普政府就以为自己居于上风。美国传统基金会成员、前特朗普经济顾问斯蒂芬·摩尔近期就曾声称，“失去了进入美国市场的途径，中国经济就无法增长。”事实正好相反，中国如今是一个12万亿美元的经济体，称不上脆弱。凯投宏观公司的中国问题高级经济学家朱利安·埃文斯·普里查德在7月11日的一份报告中表示，2500亿美元的出口产品仅占中国国内生产总值（GDP）的1.3%，关税带来的损失可能仅占中国产出的0.5%左右。这虽然不是小数目，但也几乎不足以使中国政府妥协。

文章说，对于美国加征关税真正伤害到的人是谁，特朗普其实并不明了。他以为，中国企业和工人将会是首当其冲的受害者，但他忽略了全球供应链。摩根资产管理公司的全球市场战略师汉娜·安德森近日评论称，“美国目前加征关税的进口产品，价值绝大部分来自其他国家，而非中国。”

文章表示，贸易战将惩罚美国消费者和企业，使美国国内的就业、利润和经济增长付出代价，并使金融市场陷入困境。

文章最后指出，特朗普和他的顾问们似乎毫无畏惧，但他们无法击败一个他们没有理解的对手。

责任编辑：刘德宾 SN222