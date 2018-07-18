香港人在台湾叹差距大:高雄起薪连香港一半都不到

原标题：香港人到台湾找工作叹差距真大：高雄起薪连香港一半都不到

[环球网综合报道]台湾地区多年来面临低薪问题，近日有香港求职者在高雄遭遇了这一问题并向媒体吐苦水。在台就读的香港毕业生梁欣仪在高雄求职受挫，觉得十分泄气，因为两地起薪差距很大，高雄开的薪水连香港一半都不到。

据中评社7月17日报道，香港女孩梁欣仪是台湾实践大学高雄校区营销管理学系毕业生，4年前赴台就读。日前她在高雄前镇区参加征才活动，现场开出的起薪落在新台币2.2至3.2万之间（人民币约0.48万至0.7万之间）。

梁欣仪认为高雄行销商业相关工作机会很少（图片来源：中评社）

她发现高雄商业活动很少，开出营销管理、设计等工作机会不多。据她了解，香港的大学应届生第一份工作约可拿到新台币7万元左右（人民币约1.53万）月薪，但高雄的起薪甚至一半都不到，港台起薪真的差很大。

她透露，若再找不到理想工作就考虑到台北试试，并泄气地说，若在台湾没有机会，就会返回香港或到上海工作。

对港生找工作受挫，一征才现场企业主管透露，香港学生毕业后在台工作手续较为繁复，且台湾当局对外来者求职并不友善。

责任编辑：张迪