姚文智疯狂“跳针”令主持人数度崩溃 被批草包

原标题：姚文智接受专访疯狂“跳针” 主持人崩溃：这样叫我怎么采访？

姚文智（右）与节目主持人黄光芹（图片来源：POP redio）

[环球网综合报道]民进党台北市长候选人姚文智16日接受岛内广播节目专访，被主持人黄光芹问到民调落后一事，姚表示不愿多谈，但当讨论到政见时，他就不顾主持人的提问，疯狂“跳针”（指重复、走音），讲个不停又欲罢不能，让黄光芹在节目最后终于忍不住爆发，“我们三段都在拉同样问题，你要容许主持人提问嘛”。

据台湾联合新闻网7月18日报道，姚文智16日受邀至台北流行广播电台节目《POP抢先爆》接受专访，主持人黄光芹一开始针对不同媒体公布的市长选举民调进行提问，姚文智以“民调意义不大”试图带过，并表明自己“不想多谈”。后来聊到社会住宅与生育政策时，姚文智则是开启话匣子，对于未来的施政方针侃侃而谈、欲罢不能。

访谈过程中，主持人黄光芹好几次对于姚文智的说法提出疑问，但他却没有针对提问做出回应，不断大谈自己的政见。后来，黄光芹见时间不够出声打断，姚文智还要求“你让我说完”，继续跳针，让主持人数度崩溃，“你不能同一个政策在我节目讲4遍，我这样节目怎么进行采访呢？”。节目接近尾声时，黄光芹见姚文智仍欲罢不能说个不停，忍不住大爆发，“你不是第一次来，这个已经说了很多遍，我只剩下3分钟，急得要命，你要容许主持人提问嘛，你一直拉三段，都说一样的。”

姚文智这段不停跳针又答非所问的访谈播出之后，引发网友热烈讨论。有网友表示，“霹雳啪啦讲个不停，没啥内容”、“教你在42分钟之内不断说话但什么都没说”、“主持人访问到快发飙了”、“果然如吴子嘉董事长所说。。。草包”。

责任编辑：张迪