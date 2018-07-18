我驻巴西大使投书巴媒：美贸易霸凌主义不会得逞

中国驻巴西大使李金章15日在巴西《圣保罗页报》发表署名文章

原标题：中国大使投书巴西媒体：美贸易霸凌主义不会得逞

参考消息网7月18日报道 据中国外交部网站消息，中国驻巴西大使李金章15日在巴西《圣保罗页报》发表署名文章，题为《贸易霸凌主义不会得逞》，现将全文摘编如下：

在世界舆论的一片哗然中，美国开启贸易战“扫射”模式，世界主要经济体无一幸免。前几天，美国又向中国“扣动扳机”，对340亿美元中国产品加征25%的关税，发动了迄今为止经济史上最大规模的贸易战。10日，美方公布了对2000亿美元中国输美产品征收10%关税的建议产品清单。中方被迫对美“自卫反击”，宣布对同等规模的美国进口商品加征同等关税。

美方一意孤行挑起贸易战，公然违反世贸组织规则，挑战多边主义和贸易自由，阻碍世界经济复苏。标准普尔公司预测，如美国对各国威胁加征的关税全部实施，全球经济增速或下滑1个百分点。数据显示，美方公布的对华加征关税产品清单中，有约200亿美元产品由在华外企生产，美国企业占相当比例。可以说，美国对华发起贸易战是“搬起石头砸自己的脚”，将危及全球产业链和价值链。

面对美国霸凌主义，中国多措并举，既奋起反击，捍卫自身利益，又身体力行，捍卫全球化大势。

一是以战止战。中国是世界第二大经济体，是美国第一大贸易伙伴。如果中国对美国的霸凌主义退让、绥靖，那么美国不仅会对中国得寸进尺，在面对其他国家时更会无所顾忌。中国将以战略定力迎击美国蛮横无理，敦促美方改弦更张。

二是逆势而上。面对“逆全球化”的挑战，中国不会关闭大门，而会扩大开放。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品。几天前，中国政府发布《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》，主动扩大进口，推动形成全面开放新格局。今年11月，中国将举办首届中国国际进口博览会，向世界开放市场。巴西将作为主宾国之一参展，加大对华推介和出口优势产品。中国将以“开放共赢”对冲“美国优先”，和世界各国一道做多边贸易体制的“稳定锚”和新型全球化进程“捍卫者”。

三是转害为利。今年是中国改革开放40周年。40年来，中国发展经历了众多风险挑战，但始终能够化压力为动力，化风险为机遇，保持快速发展势头。面对美在高科技领域的压制和所谓“窃取知识产权”抹黑，中国将以更大决心和力度推进创新发展，依靠8千多万名科技工作者和1.7亿专业技能人才，依靠超过国内生产总值2%的研发投入，依靠严格保护知识产权的制度，继续由高速增长阶段迈向高质量发展阶段，以自身稳健发展为世界共同繁荣注入新动能。

“单者易折，众则难摧”。中巴同为重要新兴市场国家，在维护多边贸易体制问题上有着共同关切。相信在贸易战的硝烟中，中巴将同国际社会一道，为维护多边贸易体制并肩战斗，为建设开放型世界经济砥砺前行。

责任编辑：张义凌