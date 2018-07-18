福建财政厅厅长王永礼提名为泉州市长候选人(图)

原标题：福建省财政厅厅长王永礼任泉州市委副书记，提名为市长候选人

泉州市干部大会现场

7月18日下午，泉州市召开全市领导干部大会。会上宣读了省委关于泉州市政府主要领导调整变动的决定：王永礼同志任中共泉州市委委员、常委、副书记，提名为泉州市市长候选人；担任泉州市委书记的康涛同志，不再担任泉州市长职务。市长的调整任免，按有关法律程序进行。

王永礼简历

资料图

王永礼，男，福建省仙游县人，1966年9月出生，中共党员。经济学士、法律硕士、管理学博士。

曾任福建省人大常委会法工委经济立法处处长、财经委预算审查监督处处长、福建省财政厅副厅长，福建省政府副秘书长，福建省财政厅厅长。

来源：新福建客户端

责任编辑：余鹏飞