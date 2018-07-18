敢生二胎了吗?多地纷纷出招提出“奖励二孩”政策

原标题：敢生二胎了吗？辽宁第一个提出“奖励二孩”政策，多地纷纷出招

“全面二孩”落地两年多

出生人口不升反降

一些家庭生育二孩的意愿不强烈

并非不愿意生

而是“不敢生”、“生不起”

调查显示：

养育孩子的成本太高

二胎堆积效应在政策放开时已释放

城市化水平提高

是排名前三位的原因

而想生二胎排前三位的理由分别是：

两个孩子有伴，有利于孩子的健康成长

减轻子女未来赡养老人的压力

减少成为失独家庭的风险

虽然生不生二孩从表象看“纯属私事”

但超半数受访者认为二胎政策的影响有：

缓解人口老龄化

增加未来劳动力

减小社会出现失独家庭的风险

近日

辽宁成为我国第一个提出奖励二孩的省份

与此同时

全国多地相继出台“催生”二孩的奖励政策

延长产假、发分娩、奶粉等补贴

各种招都用上了

老龄化严重，出生率低辽宁成我国首个奖励二孩的省份

近日，辽宁省的一份《辽宁省人口发展规划（2016~2030年）》，引发了舆论关注，文件中有两点尤为引人注目。

其一，鼓励老年人创业。文件明确提出，实施渐进式延迟退休政策，挖掘开发老年人力资源，支持老年人才自主创业。

其二，给生二孩家庭奖励，完善计划生育奖励假制度。“建立完善包括生育支持、幼儿养育等全面两孩配套政策。完善生育家庭税收、教育、社会保障、住房等政策，探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，减轻生养子女负担；推进生育保险和基本医疗保险合并实施，确保职工生育期间的生育保险待遇不变；完善计划生育奖励假制度和配偶陪产假制度。鼓励雇主为孕期和哺乳期妇女提供灵活工作时间安排及必要的便利条件，支持妇女生育后重返工作岗位。对全面两孩政策实施前独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，符合条件的继续实行现行各项奖励扶助政策。”

两点摆在一起，明白人一眼就瞧出来——辽宁的老人太多了。

今年6月辽宁省老龄办发布的《辽宁省2017年老年人口信息和老龄事业发展状况报告》显示，截至2017年末，辽宁省户籍总人口为4232.57万人，60周岁及以上户籍老年人口958.74万人，占总人口的22.65%。

根据预测，2042年将会是辽宁省60岁以上人口的峰值年，将达到1505.8万，占总人口的38.96%。

图片来源：新京报

老人多，出生率还特别低。2016年和2017年辽宁省的出生率分别为6.60‰和6.49‰，而这两年全国的出生率分别为12.95‰和12.43‰。可见，辽宁省的出生率仅为全国的一半左右。从2014开始，人口的自然增长率就开始下滑，去年已经跌入谷底，只有-0.44‰。

一般认为，65岁以上的人口占比达到7%，就是老龄化社会，14%以上叫老龄社会，一旦达到 21%，则是超老龄社会。

如果再不出台措施，等到20年后，辽宁省将成为妥妥的超老龄社会。

养孩子太贵了居住、医疗、教育成本。。。。。。

不仅是辽宁，如今全国的生育率都不高。依靠奖励来促进二胎生育的效果，恐怕难说。

《新京报》数据显示，从全国情况看，1997年全国全年出生人口2038万人，出生率为16.57‰；而到2017年全面二孩政策时代，全年出生人口仅1723万人，出生率为12.43‰。除了娃生得少了，结婚人数也在下降。与2016年结婚登记数相比，除西藏、青海和江西外，2017年各地结婚数量大幅下降。这一方面和此前的人口出生率下降有关，另一原因是选择不结或者推迟结婚的比例上升。

为什么？无非是养孩子太贵了，一个勉强才能养大，生二胎？谢谢您呐。

@金融观察家 表示，美国最大的房产平台Zillow发布的一份研究报告证实：房价和生育率之间存在着极强的负相关关系，以全美国25-29岁妇女为样本，房价平均每上升10%，生育率就下降1.5%。

图片来源：新浪微博网友评论

然而，居住成本只是二胎成本其中之一，医疗、教育等成本，更是让人心生退意。

奖励来了二胎就一定会来吗？

那么，辽宁的奖励二胎政策，能起到积极的作用吗？不少专家比较悲观。

北京大学社会学系教授陆杰华称，从其他国家的经验来看，总和生育率一旦下降到1.3~1.5之下，再想回升上去，难度很大。奖励生育政策只能保持或者在一定程度上提升生育率水平，想大幅度提高，不太现实。

中国人民大学人口与发展研究中心主任翟振武也表示，生育率下降，几乎是现代化的必然结果，辽宁想大幅提升生育率，比较困难。

哪怕是“重金求子”的韩国，也仍是一个反面例子。@ZAKER 一篇文章称，韩国总统文在寅表示，过去 10 年来，韩国投入 100 万亿韩元（约合 5871 万元人民币）仍未解决低生育率问题，生育率反而进一步下降，近几年的生育率仅在 1.1~1.3 之间。

那么，辽宁是否也将重蹈这种“覆辙”呢？

人口净流出值得辽宁省反思

老人创业、奖励二胎，都是缓解老龄化的手段，但寄希望于此来改善人口结构，恐怕不如增强竞争力、引入外来人口来得实在。

@真话财经 分析了辽宁省步入深度老龄化社会的三大主要原因：

“1、出生率下降，使少年儿童的人口数量和比重减少，老年人口的数量和比重相对增加；

2、老年人口寿命延长，使老年人口的比重增加，加速了人口老龄化；

3、人口流出也在一定程度上加剧了辽宁人口老龄化社会的到来。如2017年人口净流出达8.9万，在全国排名仅位于吉林、黑龙江之后。”

人口净流出，值得辽宁省反思。

@上海金融与法律研究院研究员刘远举 建议：

辽宁要借助“国家养老金调剂制度”，把更多的国民财富、国民劳动分配到养老上；

另外，提高退休年龄，缩短学制，增加实际劳动力，不过这些也只是老龄化社会的一个中期解决方案。

要想真正地缓解老龄化困境，留住人才、引进人才，才是重中之重。

@中新经纬 表示，要实现人口增加100多万，辽宁并非只寄希望于生育率的增加，大力引进留住人才，也是辽宁人口发展规划中的一部分，比如完善引进人才出入境、落户、长期居留、养老、住房、就医、子女入学、配偶安置、创业扶持等配套措施。

“在辽宁的人口流失中，年轻人的比重较大，实施人才引进政策、改善经济环境，会对增加人口有所帮助。”

除辽宁之外多地纷纷出台鼓励生二孩奖励政策

2016年1月1日，全面二孩政策正式落地。随后，全国31个省（区、市）陆续修改了地方条例，延长了产假，各地生育二孩产假普遍跟生一孩一样。

自2017年以来，全国多个地方还陆续出台了鼓励生二孩的奖励政策。

天津市

天津市对符合二孩政策的职工增加30天生育津贴。

湖北省宜昌市

宜昌市按照“限额内报销”办法“对合法生育第二个及以上孩子的对象，以县市区为单位，落实住院分娩基本生育免费服务，城区按每例2500元标准，并适时调整”。

湖北省仙桃市

仙桃市政府全面实施基本生育免费服务，对符合政策家庭，生育二孩可获1200元补助。

新疆石河子市

为鼓励生育二孩，石河子市今年6月升级了原来的鼓励生育二孩政策，延长二胎产假期；产假工资以上年度月平均工资为基数；产前检查算作劳动时间；请哺乳假工资照发，不影响晋级、调整工资并计算工龄等。

本文调研数据来源：

解放日报社会调查中心联合KuRunData中国在线调研，进行了一项关于生育二孩的调查。调查采用在线方式，受访者为适龄生育市民，样本总数1000份，男女比例各占50%；其年龄段占比分别为：70后35%，80后40%，90后25%。

责任编辑：余鹏飞