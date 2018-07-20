原标题：俄方低价向中国公司出租森林？ 俄州长亲自出面反驳

[环球时报综合报道]近日，俄著名电影导演米哈尔科夫在网上发布视频，批评托木斯克州以低价向中国公司出租13.7万公顷的森林。对此，托木斯克州州长谢尔盖·日瓦奇金18日亲自出面反驳。

据报道，今年2月，中国敬业国际投资公司通过正常竞拍程序获得当地一片森林49年的租期。俄新社19日报道称，米哈尔科夫质疑，这片森林的实际价值在2000亿至3000亿卢布，为什么租赁价格只有12.6亿卢布？日瓦奇金18日晚通过媒体回应说，“我与米哈尔科夫很熟，要获得可靠信息，他应当给我打电话，但他没有打，因此我给他写了信。”他表示，从今年1月1日起，根据法律规定，托木斯克州租赁森林的价格不能高于联邦政府的规定。在此之前，托木斯克地区森林租赁价格比全国平均价格要高出10倍。“这一价格不是我们决定的，而是由联邦政府确定的。”

日瓦奇金表示，目前当地几乎停止了原木出口，2017年的原木出口只占整个砍伐量的0.22%。此外，不仅中国公司在当地开发森林，有约600家企业在该州从事木材加工并出口，最大的购买者也不是中国，而是乌兹别克斯坦。他指出：“森林砍伐不会破坏生态平衡。我们每年可以开采3800万立方米的木材。但通过拍卖，只能转让800万立方米的木材开采权，即使这样，最终开采量也只有500万立方米。我们需要吸引更多企业进入木材工业园区，因为不砍伐这些森林，将会发生火灾，造成树木死亡。2012年当地曾发生过可怕的森林大火。”（柳玉鹏）

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