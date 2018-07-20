原标题：打好“疏整促”组合拳，推动北京高质量发展！

来源：识政

撰文 | 范俊生 摄影 | 戴冰 贾同军

每季度围绕一项重点工作，由市委书记蔡奇，市委副书记、市长陈吉宁带领十六区和相关部门主要负责人展开拉练调研，并召开重点工作现场推进会，成为本届市委推动重大工作的一项重要创新。

从去年开始，这一工作模式已经进行了四次。回眸这一年走过的路，就会发现，前三次都是在近一年的时间跨度中，连续围绕同一主题展开。这个主题就是疏解整治促提升。

牵住“牛鼻子”

有着3000多年建城史、860多年建都史的北京，进入新时代，迎来了前所未有的深刻转型。

习近平总书记两次视察北京并发表重要讲话和他对北京工作的一系列重要指示，为转型十字路口的北京指明方向。他强调：

“要明确城市战略定位，坚持和强化首都全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的核心功能。”

“表面看，北京的问题是人口过多带来的，其实深层次上是功能太多带来的。”

“北京不宜发展的产业要明晰化，不要再继续发展了，在这方面要痛下决心、壮士断腕。”

“京津冀协同发展要牵住疏解北京非首都功能这个‘牛鼻子’和主要矛盾。”

……

习近平总书记意味深长的话语，直指北京发展的痛点。要想走出一条减量发展、瘦身健体、提质增效的新路，就必须在京津冀协同发展的大棋局下，充分发挥好“一核”作用，破解首都发展长期积累的深层次矛盾和问题，优化提升首都功能，探索人口经济密集地区优化开发模式；就必须从聚集资源求增长转向疏解功能谋发展，从追求大而全转向聚焦高精尖，从向扩张要增长转向向减量要质量。

阿基米德曾说，给我一个支点，我将撬起整个地球。面对前所未有的深刻转型，撬动北京未来发展的支点在哪里？

去年3月的一个下午，北京会议中心大报告厅座无虚席。在中央部委和北京市领导，市“两院”、市监察委负责人等1400多名与会者的见证下，16区区长在首都生态文明和城乡环境建设动员大会上，分别向时任市长蔡奇郑重立下“军令状”。这份“军令状”包括疏解整治促提升专项行动等九类责任书。疏解整治促提升专项行动涵盖了拆除违法建设、整治开墙打洞、中心城区老旧小区综合整治等十方面工作。

首都生态文明和城乡环境建设动员大会

蔡奇直指要义，“专项行动以疏解非首都功能为牵引，集成了近几年城市治理专项工作，与人口调控直接挂钩，目的是提升国际一流和谐宜居之都建设整体水平。”

打好“疏整促”组合拳，就是推动北京高质量发展的支点！

市委市政府主要领导紧紧扭住这牵一发而动全身的“支点”，不仅以密集暗访、现场办公等多种方式深入一线、靠前指挥，还首创了拉练调研和重点工作现场推进会这一崭新工作方式。

无论形式还是内容，这一工作方式都与以往大有不同，从参加人员阵容上就可见一斑。不仅有市“四套班子”主要领导，还有十六区区委书记或区长，以及相关委办局负责人。其中的流程设置也别具匠心，不仅包括现场观摩，还有拉练检查、领导点评和座谈交流。

首次拉练调研来到热气腾腾的疏解整治现场

对这一工作创新，蔡奇一语中的，“这就是比学赶帮超，为的是让各区相互观摩，相互启发，相互激励，更好地推动工作。从某种意义说，这就像一次赛马，要赛出好马，赛出干劲，赛出工作实效。”

尤为值得注意的是，前三次拉练调研主题从疏解非首都功能到精细化管理，再到腾笼换鸟，在步步深入中深刻诠释了疏解整治促提升专项行动的内在逻辑，更透射出推动北京减量发展的大棋局——借助减量来优化提升生产、生活、生态空间。

落实工作一竿子插到底，看准了的事一抓到底。市委市政府在行动！

“减”出空间

疏解整治促提升，疏解是“牛鼻子”，是第一位的。

去年7月一个炎炎夏日，蔡奇、陈吉宁率十六区和相关部门负责人冒着似火骄阳，以疏解非首都功能为主题，开启了第一次拉练调研。他们步履如风，先后走过东城、西城、海淀、昌平、朝阳五区热气腾腾的疏解现场。大家一边观摩、一边交流。

小沙河村拆迁为城市打通通风廊道

一路走来，亮点纷呈。东城区西打磨厂街完成了拆违修缮，宁静整洁的胡同里，老建筑与现代设计碰撞融合，一股鲜活的文化气息扑面而来；西城区大红罗厂街正拆除广告牌匾，封堵开墙打洞，还被挤占公共空间于市民；海淀区东升镇双泉堡地区大面积疏解区域性专业市场，为中关村东升科技园三期腾出宝贵的发展空间；昌平区小沙河村在短短40天内完成拆违腾退任务，亮出了通风廊道；朝阳区十八里店乡小武基村区域疏解完毕的土地上将建起郊野公园，为北京东南部再添一片“城市绿肺”。

双泉堡地区原本聚集14家低端市场

批发市场拆除后建成森林公园

每到一处整治现场，蔡奇都逐一点评。他说，疏解整治促提升专项行动就是做加减法，只有减重、减负、减量，才可轻装上阵、腾笼换鸟。

蔡奇为十六区和有关部门负责人现场点评

蔡奇所说的“加减法”，其实有更深层次含义。新一版城市总体规划明确提出实施人口和建设规模双控，建设用地实行增减挂钩。这意味着北京要实现更高质量发展，只能在给定空间里“辗转腾挪”。可以说，“不疏解就没有出路”。这一道城市功能“减法”题，需要我们求解。

数据显示，去年以来，北京共疏解提升市场和物流中心364个，动物园地区12个市场全部闭市，大红门地区45个市场完成疏解提升工作。仅去年一年，全市就拆除违法建设5985万平方米，腾退占地9464公顷，整治“开墙打洞”2.9万处……

疏解整治的“减法”给北京带来什么？

减量提质

疏解整治促提升专项行动作为一项系统工程，本身就是一个相互影响、相互促进的过程。

蔡奇在多个场合反复强调，疏解整治的目的，就是为了促提升，提升的是“四个中心”和首都功能，提升的是人居环境，提升的是城市品质，提升的是人民群众获得感。

进入新时代，我国社会主要矛盾发生变化。北京市民对美好生活便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性的新需要越来越强烈。如何用疏解整治的“减法”做好群众获得感的“加法”？

民有所呼，我有所应。带着这则运算题，蔡奇、陈吉宁开启了第二次拉练调研和重点工作现场推进会，从背街小巷环境整治提升入手，研究的是城市精细化管理。

察看西河沿街便民菜店

背街小巷既是城市的“里子”，也是“脸面”，关系百姓生活，关系人居环境，关系首都形象。

从腾退空间利用到便民设施完善，从城市家具布置到历史文化传承，从加强综合整治到规范街区秩序……蔡奇、陈吉宁在东、西城一路察看，惦念着居民生活环境品质提升了没有，公共服务短板补没补齐，群众“家门口”的事办没办好。

西河沿街完成环境改造提升后更显古都京韵

所到之处，城市面貌焕然一新。西城区莲花河绿道鸟鸣清脆，岸绿水清，市民家门口多了一处水岸公园。前门西河沿街违建拆除了，取而代之的是菜场、养老服务驿站等便民设施，居民生活更方便了。通惠河畔破败的老旧平房区不见了，桃树、海棠、丁香、元宝枫、云杉、油松……绿树摇曳的大通滨河公园成了“进京第一窗”。大栅栏北京坊项目建设之初就注重保持胡同肌理、体现建筑布局的多样性，堪称老城复兴的“样板”。

大栅栏北京坊项目堪称老城复兴“样板”

“求木之长者，必固其根本。”疏解整治与提升同步推进，也是在为构建有效的超大城市治理体系探路。蔡奇要求在“精”、“细”、“化”三个字上做足文章。

问候7个月大的“小市民”

蔡奇进一步解释说，“精”就是要发扬工匠精神，精心、精治，打造精品；“细”就是要像绣花一样，细心、细巧，细节为王；“化”就是精细要做到标准化、专业化、规范化、常态化。他特别叮嘱，要从小微处体现美感，让城市经得起品味、耐得住细看。

的确，像绣花一样精细化管理城市，会潜移默化地提升一座城市的“颜值”和“品质”。2017年至今年5月底，全市累计新建和规范提升蔬菜零售、便利店（社区超市）、早餐、洗染、美容美发、家政服务、末端物流配送等基本便民商业网点1764个，新建1259个、规范提升505个。其中蔬菜零售网点616个，新建351个、规范提升265个。

市民点赞身边环境的提升

办好一件件群众“家门口”的事，传递的是一座城市的温度。去年，市民对疏解整治促提升的满意率高达92.9%！

从存量找增量，并未止步于此。

腾笼换鸟

北京寸土寸金，在减量的刚性约束下，还要不要发展？怎样发展？

蔡奇明确强调，减量发展不是减少发展，而是通过减重、减负实现创新发展、高质量发展、可持续发展。

就疏解整治促提升专项行动而言，疏解整治减出的空间不仅要用于提升生活环境品质，还要剥掉“白菜帮”、做好“白菜心”，在有限的空间集聚支撑北京经济发展更强劲动能。

这则产业“加减法”该怎么算？在一个严寒的冬日，蔡奇、陈吉宁聚焦疏解非首都功能后的腾笼换鸟，开启了第三次拉练调研和重点工作现场推进会。这场调研从在非首都功能疏解中具有标杆意义的动批市场开始。

越来越多科技企业入驻曾经的天皓成批发市场

西城区动批区域最早闭市的“天皓成服装批发市场”如今已是“宝蓝金融创新中心”，过去逼仄喧闹的大卖场变成了金融、科技企业聚集地，从业人员仅有过去的1/5，却用3%的面积产生了原来整个“动批”的经济效益。海淀区腾退打印店、餐饮小食店等沿街商户和小型商贸公司，集聚创新要素打造中关村智造大街，吸引高精尖企业超百家，每平方米产出的毛利润比原来增长了四倍……产业由“数”向“量”的转变，带来了发展势能“质”的跃升。

逼仄喧闹的天皓成服装批发市场

天皓成变身宝蓝金融创新中心

当前的北京，减量发展是特征，创新发展是出路而且是唯一出路。面对这则产业加减法“必答题”，蔡奇要求，进一步疏解退出不符合首都发展定位的企业、产业，换上“会下金蛋的鸟”。

去年12月，本市发布了关于发展新一代信息技术、集成电路、医药健康、智能装备等十个高精尖产业的指导意见，并出台了“9+N”政策体系。这十个高精尖产业就是“会下金蛋的鸟”。

事实上，腾笼不是简单的“空笼”，还要研究“新鸟”进笼，“老鸟”去哪。

对北京而言，腾笼换鸟，不仅要发展高精尖产业，“还要注重改造提升传统产业，发展生活性服务业，公共服务要优先补充。”蔡奇提醒。

察看塞隆国际文化创意园

朝阳区广渠路和双桥东路交界处，46座12米高灰色圆柱形水泥筒仓静静矗立，这片亚洲最大的水泥罐体群如今变身塞隆国际文化创意园，聚集了影视制作、网络服务、艺术展览、休闲娱乐等文创业态。东城区腾退老旧厂房引入中关村雍和航星科技园，瞄准下一代互联网、物联网、大数据、云计算、数字内容等前沿产业，聚集了光线传媒、网秦天下等一批行业领军企业。

塞隆文创园工业特色夜景扮靓广渠路

疏解整治促提升，蕴含着增与减、舍与得、疏解与提升等一道道运算题、一组组辩证法。究其根本，就是在以功能调整、规模控制、结构优化和质量提升的加减法，谋求新时代首都的高质量发展。

北京因“都”而立，因“都”而兴。新形势下，谋划首都发展，就要紧紧围绕首都功能来思考，以实现“都”的功能来谋划“城”的发展，以“城”的更高水平发展服务保障“都”的功能。

这，便是疏解整治促提升专项行动的内在大逻辑。

原创新媒体制作人员：范俊生、戴冰、贾同军

责任编辑：吴金明