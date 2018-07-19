他曾4年2次破格晋升 如今再获重大荣誉

原标题：4年2次破格晋升的他，再获重大荣誉

新华社7月19日报道，中央军委主席习近平日前签署通令，给3名个人记功。

给海军工程大学某研究所所长、教授肖飞记一等功。给原第二军医大学基础部热带医学教研室主任、教授潘卫庆，火箭军原装备研究院总工程师兼研究员肖龙旭记三等功。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此次被记一等功的肖飞，出生于1977年1月，今年41岁，大校。

肖飞（资料图）

据公开资料，肖飞是海军工程大学舰船综合电力技术国防科技重点实验室教授、博士生导师。他长期专注电力电子与电气传动领域研究，多项技术达到国际领先水平，被誉为“敢于弯道超车的闯将”。

肖飞先后获国家科技进步一等奖、二等奖各1项，军队科技进步一等奖4项，入选军队高层次科技创新人才工程“学科拔尖人才”和“科技领军人才”培养对象，2016年被评为“全国优秀科技工作者”，2017年获“中国青年五四奖章”，先后3次荣立二等功。

“政事儿”注意到，肖飞是“中国电磁弹射之父”马伟明院士的弟子，为马伟明科研团队成员。在马伟明的带领下，10多年来，肖飞先后主持和参与了国家军队10余项重大科研项目。

“有自主创新的胆量，有另辟蹊径的思路，有向新兴领域进军的勇气。”马伟明如此评价肖飞。

2002年，时年25岁的肖飞从海军工程大学硕士毕业，当时，马伟明院士领军的舰船综合电力技术国防科技重点实验室，正在招收实验员。

肖飞得知后，放弃了攻读博士研究生的机会，加入马伟明团队。

加入实验室后，他开展的第一个项目，就是跟随马伟明院士开展“新型高速感应发电机系统”的研制。

在此期间，他一边在实验室当教授，一边下工厂解决工艺难题，最终成功做出样机，各项参数全部达到设计要求，达到国际先进水平。这一成果摘得2014年国家科技进步二等奖，并获国家专利。

在“某新型潜艇电力系统突然短路故障”研究项目攻关中，为获得第一手实验数据，他连续60多个小时坚守在实验仪器旁，成功完成实验系统的设计与试验任务。

两年实验员工作结束后，肖飞重返校园，考上了浙江大学博士研究生，毕业后回到海工大任教，在2009年和2012年，两次破格晋升为副 教授、教授。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，肖飞参与的多个科研项目，已在军事领域获得应用。

在马伟明的带领下，肖飞参与研发的多型新型发供电机系统，已在中国所有现役、在研的新型舰船中获得应用，确立了中国舰船发供电领域的国际领先地位。

马伟明团队研制舰船中压直流综合电力系统过程中，肖飞负责电力电子电能变换领域技术攻关，解决了从基础理论研究、关键技术攻关，到装备和产品研制等重大难题。该系统使中国舰船实现了从传统机械方式向综合电力方式的革命。

此外，肖飞首次提出并研制的直流区域变配电分系统，应用于我国新型护卫舰和岛礁风光储一体式发电站建设；他研制成功的2兆瓦级直驱式风力发电变流器系统，打破了该领域被国外产品长期垄断的不利局面，每年为国家节约采购经费约10亿元人民币。

此次被记三等功的原第二军医大学基础部热带医学教研室主任、教授潘卫庆，是一名归侨，为我国血吸虫病诊治获得了重大突破。

潘卫庆出生于1957年9月，教授、博士生导师。他是国家“973”计划首席科学家、国家杰出青年科学基金获得者，解放军原总后勤部“科技银星”获得者，入选上海市优秀学科带头人。

他创新建立了寄生虫病防治技术研发体系，发现了一批与诊断与疫苗相关的关键分子，研制了疟疾、血吸虫病、肝吸虫病诊断技术，产品获国家批准注册和欧洲CE产品认证，并在国内外推广应用。

2017年，潘卫庆教授团队的研究成果“疟疾、血吸虫病等重大寄生虫病防治关键技术的建立及其应用”荣获2017年度国家科技进步二等奖。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，火箭军原装备研究院总工程师兼研究员肖龙旭，已是第二次被习近平签署通令记三等功。

2015年8月，中央军委主席习近平签署通令，给3个单位、28名个人记功。时任第二炮兵装备研究院总工程师、研究员的肖龙旭被记三等功。

肖龙旭是一位导弹专家，专业技术3级以上干部。他1962年生，曾完成多项重大课题，获国家科技进步一等奖1项，军队科技进步一、二等奖12项，国际发明专利、发明金奖等12项。曾被评为全国优秀科技工作者和全军十大学习成才标兵，获“当代发明家”称号。

在导弹科研领域，肖龙旭在国际上首创了“地地导弹发射新的控制理论与技术”，实现了导弹的随机快速发射，使部队作战的反应速度大幅提高。

责任编辑：余鹏飞