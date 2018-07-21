原标题：政府花钱的效果，自评和他评差距有多大？

撰文 | 石郑步

每年一次的政府决算如约在昨天来临了，百余个部门从早上五点半开始，陆陆续续公布了2017年本单位的财政资金都是怎么花的。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）通盘梳理之后，除了将“三公”这种传统热点内容加以总结提炼以外，还“开发”了新内容。

政府决算项目绩效评估已经提了两年，今年首次公开部分项目的自评和第三方评估分数。纳税人的钱花的是否有效率、第三方评估能否保持客观、自评他评差距有多大等等热点问题都在今年的报告中有所体现。

自评他评最多差出10多分

不论是自评还是第三方评估，都是百分制。

先说自评。据政知君统计，有96个部门共公布了172个项目的自评结果，平均95.96分。虽然自评整体分数较高，但仍有7个项目是低于90分的。

相比项目绩效自评，更有关注度的是第三方评估分数。一共有76个部门公布了79个项目的第三方评估分数。其中，16个项目与部门自评项目相同。

区别于自评，第三方评估除了给出分数外，还多了一个综合评价，用“优、良、有效”等体现，不过并非每个项目都明确给出“优”或者“良”。

自评与他评差距较大的有三个项目。

中国邮政集团的“西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设”项目，自评93.8分，第三方仅评为84.88分，综合评价良；

贸促会的“出国经贸展览会及服务贸易、品牌建设展示”项目，自评96.4分，第三方评84.21分，良；

国家体育总局“反兴奋剂专项”自评98分，他评88.03分，良。

可以看出贸促会的上述项目是自评与他评分差最大的。

而在“反兴奋剂专项”的第三方评估报告中是这样说明了打分低的原因：其一因为绩效指标设置不够全面，缺少兴奋剂检查结果管理、国际交流等方面的内容；此外，专项经费管理办法不够全面；且绩效资料收集不够完整有效。

此前，有舆论担忧第三方评估能否保持公正。从首次披露的结果看，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到两点，一是如项目既有自评打分，又有第三方打分的，一般第三方打分都低于自评分；第二，公布了综合评价的75个项目中，有17个“良”。这从侧面反映出第三方评估的客观性。

“部长专车”减少近60辆

政知君统计，在105个公开决算的部门中，有102个都“晒”出了公车数量，总数达到10.85万辆。

时间倒回到2014年7月，我国公车改革启动之时。当时的方案取消了副部级以下领导干部用车，并提出用2至3年时间全面完成公务用车制度改革。

公车拍卖

2015年，中央部门首次公开2014年度部级领导用车数量，至今已经是第三年。政知君对比了中央部门2014年度决算和昨天公布的2017年度决算发现，公车改革之后，明确部级干部用车数量的部门从85个增加到94个，部级干部用车总数从1321辆降为1263辆。

根据2014年度决算数据，国资委系统部级领导干部用车最多，达134辆。排名第二和第三的是教育部和外交部，总数为80辆和58辆。而2017年度决算数据显示，国资委的部级干部用车减少到91辆，教育部减少到60辆，外交部则成为第七名，部级干部用车有31辆。

商务部外交类支出大幅增加

中央部门集中公布的2017年度部门决算中，外交类支出是一大亮点。

今年6月20日，财政部部长刘昆受国务院委托向全国人大常委会作2017年中央决算的报告时透露，“外交支出519.67亿元，完成预算的95.2%，主要是执行中收回以前年度结余资金，相应抵减当年支出”。

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）统计，外交类支出排在前位的部门包括商务部、财政部、外交部、央行、原农业部、原文化部、教育部、人社部、原科技部和中国友协等。

商务部2017年的外交类支出与2016 年决算数相比，增加 360，825.34 万元，增长 24.3%，主要原因是对外援助项目实施进度加快。

其中因公出国部分，与2016 年支出数相比，商务部2017年因公出国（境）费用增加了808.12 万元，主要原因是2017年配合党和国家领导人出访、参加国际会议、多双边谈判和贸易救济案件磋商增加出访任务，全年因公出国（境）共计597 个团组，累计2，079 人次。

责任编辑：张义凌