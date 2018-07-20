特朗普冒美国之大不韪敬重普京 给中国一深刻启示

原标题：特朗普冒美国之大不韪敬重普京，给了中国一个深刻启示！

核不容缓。

美国舆论对赫尔辛基美俄峰会的余怒未消，白宫又公布了特朗普邀请普京访问华盛顿的消息。在改善美俄关系的问题上，特朗普的态度十分坚决，堪称力排众议。尽管他的对俄政策受到诸多牵制，但美俄关系在其任期内停止下滑，呈一个大致缓和的势头，应是大概率事件。

特朗普不止一次强调，俄罗斯与美国是世界上两个最大的核国家，两国核武器占到全球的90%，美国必须与俄罗斯融洽相处。应当说，在发展美俄关系的问题上，特朗普是清醒的。

俄罗斯的经济目前相当弱，GDP排在世界前十之后，然而军事力量，尤其是核力量支持了它作为世界上最有影响力大国之一的地位。俄美在中东和欧洲都存在严重地缘政治冲突，但是特朗普突然扭转美国对俄强硬政策，向普京展现低姿态，大概的确如他所说，这首先是因为俄罗斯是个核大国。

我们知道，美俄改善关系不是一朝一夕之功，由于两国很难实现在欧洲和中东的战略妥协，即使双方关系改善了，新的摩擦还会发生，导致两国关系新的溃疡。

然而特朗普对俄罗斯的特殊尊重还是值得我们玩味的。他是位只重实力的人，而军事力量，首先是核力量尤其被他看重。其实这也是传统地缘政治学的典型思维，所有博弈到头来都可能带动终极力量的博弈，尽管这种博弈有可能是潜在的，但它会很大程度上影响一方对另一方的态度。

美国已将中国定位为战略对手，其对中国的施压会逐步展开，贸易战或许只是个开头，两国紧张有向更多领域扩散的风险。我们相信，在这个过程中，白宫会做很多评估，包括不时盘算一下中国有多少核弹头这个与中美现实摩擦看上去相当遥远的问题。

中国与俄罗斯不同，我国经济实力强大，博弈手段多样，这是我们的优势。然而中国军事力量相对弱，又是我方的短板。其中中国核力量与美国有着悬殊差距，是中国的重大战略短板。

在中国战略界流行着一种看法，核武器只要够用就行了，持有太多核武器既要付出更大成本，还可能诱发外部的警觉，导致额外的战略不确定性。这种观点认为，中国没有必要着力增加战略核武器的件数，而应将重点放在核武器的现代化上，确保第二次核打击能力的真实性。我们认为，这种看法是对大国战略核态势的严重误读。

中国不是小国，只要有几件核武器在关键时刻能够吓唬吓唬战略威逼者就行了。中国已经成长为有全球影响的力量，我们面临的战略风险和博弈压力要比小国大得多，对何为核武器“够用”，我们需要重新思考。

中国的核武器不仅要确保真实的二次打击能力，而且要促进国家形成外部势力不敢对中国进行任何军事恫吓的强大威慑，在这当中扮演基石的作用。大国一旦发生军事摩擦，必然要评估彼此持续对抗的终极意志，而这种意志的最后依托就是核力量。美国之所以用切香肠的方式搞北约东扩，但在乌克兰和叙利亚等具体摩擦中不敢放开手脚与俄对抗，最大的原因大概就是怕拥有超级核力量的俄罗斯跟它来横的。

看看在南海、台海美国不时展现的咄咄逼人姿态，就知道中国的核力量根本就“不够用”。美国对华的战略傲慢有相当一部分来源于它对中国的绝对核优势。我们担心的是，或许有一天美国会把它的这种傲慢付诸更冒险的对华军事挑衅，那将使中国面临非常严峻的考验。

中国一定要加快发展战略核力量，先进的东风-41导弹等应当尽早亮相。我们不仅要切实拥有强大的核力量，而且要让所有外部势力清楚并相信中国受到这支核力量支持的捍卫国家核心利益的坚定意志。

当然了，我们不认为中国应把加强核力量作为压倒一切的工作，不惜牺牲其他重大发展利益。但是这项工作应当作为最重要的事项之一加以筹划，不断推动落实。我们必须形成加强核力量刻不容缓的认识。

（本文系《环球时报》社评，原标题：特朗普敬重超级核大国俄罗斯的启示）

责任编辑：霍宇昂