原标题：台湾水果如何活过来？台农会：更多陆客最实际

据香港中评社7月21日报道，台湾无党联盟、桃园市议员，平镇区农会理事长庄玉辉接受中评社访问表示，台湾水果今年夏季产量暴增，价格崩盘，照理凤梨可以加工，为何厂商来不及收购？看到凤梨任由腐烂弃置好心痛，只能说蔡当局用心不足。他分析，与其寄望水果销售到大陆，还不如让陆客多来台湾消费，人多吃多，帮助果农也帮助餐饮更实际。

中评社问，继凤梨、香蕉、火龙果等水果，产量过量，今年桃园冬瓜产量也大爆发，产量比去年同期，足足多了一倍，怎样看民进党蔡当局的农政产销管理？

庄玉辉说，凤梨照理可以加工，为何厂商来不及收到？火龙果现在种植面积增加，会遇到量产价跌，桃园冬瓜情况还好，可以透过老祖先的传统，以腌冬瓜来克服保存。

图片来自中评社

他说，实在不忍心看到好好的水果任意弃置，如果可以比照腌冬瓜方式，自然可以避免滞销，当然农产品会受到季节影响，产量大出，价格自然下跌，价格会波动，如果“农委会”先做好规划，好比桃园网室蔬菜产量大，台风旺季来临前先透过冷藏技术，多保存蔬菜，一旦台风蔬菜短缺，价格飙升，打开冷藏蔬菜供货，自然平抑价格。

庄玉辉表示，最好的农业政策，是配合当局做好农业自产自销，好比桃园就采买自己的有机蔬菜，给学校当营养午餐，当然北部人口多，消费力强，南部是主要农业县，南部也不可吃完自己生产的农产品，蔡当局就需要一套长远的配套措施。

中评社问，外销是解决产量过剩的方式吗？水果销售到大陆？

庄玉辉指出，台湾生产的水果与农产品，当然自己吃不完，还是要靠外销，以香蕉为例，过去外销日本，现在日本采购少，可以销售到大陆吗？有点困难，一来，大陆水果产量也大，再者，很多品种与技术也来自台湾，品质几乎跟台湾不相上下。

他说，自己曾受邀到大陆参观当地的农业，吃到龙眼，果肉丰厚，籽粒小，果树在半山腰，甜度高，又好吃，若台湾只期盼大陆多买台湾水果，恐怕也不能长久，有办法这样长期采购？相信大陆也会歧视台湾，除非这种水果很有特色，大陆技术比不上，就另当别论。

寄望水果农产品卖给大陆？庄玉辉告诉中评社，或许可以短暂抒解生产过剩的压力，但大陆自己农业技术也提升，产量也多，硬要大陆采买台湾水果，也不合理，最实际恐怕是让更多陆客来台湾，吃水果机会也多，陆客不来，餐厅旅馆倒了不少，有人建议发“水果卷”来刺激消费，他说，根本没有办法真正解决问题。

责任编辑：吴金明